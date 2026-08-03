Khởi tố, bắt tạm giam Chi cục trưởng cùng 5 cán bộ cấp dưới...

Liên quan đường dây buôn lậu thủy sản quy mô lớn vừa bị Công an TP Hải Phòng phối hợp Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) triệt phá, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lưu Văn Ba, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y vùng 1.

Khởi tố, bắt tạm giam Lưu Văn Ba cùng 5 cán bộ cấp dưới

Theo Báo Công an nhân dân, ngày 31/7, liên quan đường dây buôn lậu thủy sản quy mô giá trị hàng hóa lên tới hơn 1.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá, thông tin từ Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng cho biết, đến nay Cơ quan CSĐT Công an TP đã khởi tố 3 vụ án, khởi tố 18 bị can về các tội: “Buôn lậu”; “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”; “In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ” và “Đưa và nhận hối lộ”,

Trong đó, bị can Nguyễn Thị Thư (SN 1976, trú phường Yên Sở, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH thủy sản Sỹ Hưng bị khởi tố về 3 tội: “Buôn lậu”; “In, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ” và “Đưa hối lộ”.

Riêng về tội danh nhận hối lộ, Cơ quan CSĐT đã khởi tố, bắt tạm giam Lưu Văn Ba cùng 5 cán bộ cấp dưới của Chi cục chăn nuôi và thú y vùng 1.

Theo kết quả điều tra, Công ty Sỹ Hưng (trụ sở đặt tại Hà Nội) thường xuyên nhập khẩu số lượng lớn thủy sản gồm các loại cá tầm, ba ba, cá chép, cá quả… từ Trung Quốc qua các cửa khẩu Quảng Ninh, Lạng Sơn, Lào Cai… sau đó đưa về lưu quản tại kho của công ty này tại phường Lĩnh Nam (TP Hà Nội).

Để nhanh chóng hợp thức hóa số hàng nhập khẩu đưa đi tiêu thụ trong nước, Nguyễn Thị Thư – Giám đốc Công ty Sỹ Hưng và cấp dưới đã nhiều lần hối lộ một số cán bộ, kiểm dịch viên thuộc Chi cục chăn nuôi và thú y vùng I, nhằm giảm quy trình các khâu kiểm tra.

Nhóm cán bộ thuộc Chi cục Thú y vùng 1 đã không trực tiếp xuống kiểm tra hoặc giảm số lần kiểm tra, cho doanh nghiệp ký sẵn biên bản để làm thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm dịch. Từ đó, tạo điều kiện để các lô hàng thủy sản của Công ty Sỹ Hưng được mang đi tiêu thụ ngay ở nhiều tỉnh thành trên phạm vi toàn quốc.

Cơ quan CSĐT bước đầu xác định, số tiền mà Công ty Sỹ Hưng hối lộ nhóm cán bộ Chi cục thú y vùng 1 khoảng 1,8 tỷ đồng.

Trước đó, Cơ quan CSĐT đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Thư cùng 11 đối tượng khác để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan CSĐT, Công an TP Hải Phòng đang tích cực phối hợp với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Bộ Công an) và lực lượng chức năng khác mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm, hành vi của tổ chức, cá nhân liên quan.

Cán bộ điều tra lấy lời khai của các đối tượng.

Khởi tố 3 vụ án, 18 bị can, làm rõ hàng hóa vi phạm trị giá hàng nghìn tỷ đồng

Trong một diễn biến liên quan, Báo Công an nhân dân cho biết, với vai trò chủ trì, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã phối hợp Công an TP Hải Phòng và các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây buôn lậu xuyên biên giới; khởi tố 3 vụ án, 18 bị can, làm rõ hàng hóa vi phạm trị giá hàng nghìn tỷ đồng.

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về tăng cường đấu tranh với tội phạm trong lĩnh vực môi trường, tài nguyên và an toàn thực phẩm, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường chủ trì, phối hợp với Công an TP Hải Phòng và các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới không qua kiểm dịch thú y, đồng thời làm rõ các hành vi trốn thuế, in và phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách; đưa và nhận hối lộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 3 vụ án, 18 bị can về 5 nhóm tội danh. Bước đầu xác định tổng giá trị hàng hóa buôn lậu gần 1.000 tỷ đồng, số tiền trốn thuế hơn 40 tỷ đồng, số tiền đưa và nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng. Tang vật thu giữ gồm hơn 30 tấn thủy sản, 20 ô tô cùng khoảng 10 tỷ đồng tiền mặt.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát hiện một đường dây buôn lậu hoạt động tinh vi, sử dụng các ứng dụng WeChat, Viber để liên lạc, điều hành. Các đối tượng cấu kết chặt chẽ, hoạt động trên nhiều tỉnh, thành phố và móc nối với một số cán bộ thuộc lực lượng chức năng nhằm bao che cho hành vi phạm tội.

Sau thời gian xác lập chuyên án, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường chủ trì phối hợp với Công an TP Hải Phòng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, bóc gỡ toàn bộ đường dây buôn lậu thực phẩm “khủng” do Nguyễn Văn Tùng cầm đầu.

Cùng bị bắt còn có Nguyễn Thị Oanh - đối tượng “bao biên”; nhóm giúp sức cho Oanh gồm lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng, kế toán; cùng nhóm đối tượng có dấu hiệu bảo kê...Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 5 xe ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, 2,7 tỷ đồng tiền mặt và khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỷ đồng.

Qua điều tra xác định, từ đầu năm 2025 đến thời điểm bị phát hiện, đường dây do Tùng cầm đầu đã thực hiện khoảng 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép khoảng 4.410 tấn cua cà ra và nầm lợn qua biên giới, tổng trị giá khoảng 400 tỷ đồng.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố 6 bị can gồm Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Văn Mạnh, Lăng Tiến Quảng, Bùi Văn Tiến và Đào Xuân Thịnh về các tội Buôn lậu và Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra đối với các hành vi tiêu thụ hàng hóa và trốn thuế.

Mở rộng chuyên án, lộ diện thêm đường dây buôn lậu 1.000 tỷ và trốn thuế

Từ tài liệu thu thập được, đấu tranh mở rộng chuyên án, ngày 29/6, Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phối hợp với Công an TP Hải Phòng đồng loạt khám xét, bắt giữ các đối tượng trong đường dây tại Công ty TNHH Thủy sản Sỹ Hưng và hệ thống doanh nghiệp liên quan.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thư (SN 1976), Giám đốc Công ty Sỹ Hưng, là đối tượng chủ mưu, cầm đầu. Đường dây sử dụng WeChat, Viber, Zalo để điều hành hoạt động, đồng thời huy động nhiều thành viên trong gia đình tham gia như chồng, em ruột, con trai, con dâu và cháu. Các đối tượng còn móc nối với một số cán bộ trong lĩnh vực kiểm dịch để hợp thức hóa hàng hóa và che giấu hành vi phạm tội.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ toàn bộ đường dây, trong đó có Lương Nguyễn Thành Hưng cùng nhóm kế toán, thủ kho, lái xe và các đối tượng tiếp tay, bảo kê.

Cơ quan điều tra đã thu giữ tang vật phục vụ công tác điều tra, gồm 13 ô tô, 16 tấn hàng hóa trị giá khoảng 4 tỷ đồng, tiền mặt và nhiều tài sản trị giá khoảng 10 tỷ đồng, đồng thời thu giữ nhiều tài liệu chứng minh hành vi phát hành trái phép hóa đơn với doanh số trên 900 tỷ đồng.

Bước đầu xác định, từ đầu năm 2024 đến khi bị phát hiện, đường dây do Thư chủ mưu đã buôn lậu hàng hóa trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng, trốn thuế hơn 40 tỷ đồng và đưa, nhận hối lộ hơn 2,3 tỷ đồng.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã khởi tố Nguyễn Thị Thư về 4 tội danh gồm: In, phát hành trái phép hóa đơn; Trốn thuế; Buôn lậu; Đưa hối lộ, đồng thời khởi tố thêm 13 bị can về các tội In, phát hành trái phép hóa đơn, Buôn lậu, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.



