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Quyết định khởi tố hình sự chủ cơ sở cà phê Nguyễn Thanh Bình SN 1984

| | Xã hội

Kết quả giám định của cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định số cà phê tại cơ sở của ông Nguyễn Thanh Bình là hàng giả.

Ngày 16/7/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức kiểm tra Cơ sở kinh doanh cà phê bột tại thôn Đại Mỹ, xã Hòa Trí do ông Nguyễn Thanh Bình (sinh năm 1984, trú thôn Đại Mỹ, xã Hòa Trí) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán 85 gói (42,5kg) cà phê mang nhãn hiệu “Cà phê bột cao cấp Đại Phong”, 38 gói (19kg) cà phê mang nhãn hiệu “Cà phê hạt cao cấp CHỒN - Cà phê xay”. 

Kết quả giám định của cơ quan chức năng có thẩm quyền xác định: Số cà phê nêu trên có hàm lượng cafein không đạt so với hàm lượng cafein theo tiêu chuẩn Quốc gia Việt Nam, được xác định là hàng giả.

Quyết định khởi tố hình sự chủ cơ sở cà phê Nguyễn Thanh Bình SN 1984- Ảnh 1.

Sản phẩm “Cà phê hạt cao cấp CHỒN - Cà phê xay” giả. Ảnh: CA Khánh Hoà

Qua công tác điều tra, xác định: Nguyễn Thanh Bình đã mua cà phê bột và cà phê hạt nguyên chất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ trên mạng xã hội. Sau đó tự xay, pha trộn rồi đóng gói vào bao bì mang nhãn hiệu “Cà phê bột cao cấp Đại Phong”, “Cà phê hạt cao cấp CHỒN - Cà phê xay” để bán ra thị trường với giá từ 100.000 đồng đến 190.000 đồng/kg.

Quyết định khởi tố hình sự chủ cơ sở cà phê Nguyễn Thanh Bình SN 1984- Ảnh 2.

Sản phẩm “Cà phê bột cao cấp Đại Phong” giả. Ảnh: CA Khánh Hoà

Ngày 31/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ban hành và tống đạt Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” xảy ra tại xã Hòa Trí, Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Bình về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017 và năm 2025).

Quyết định khởi tố hình sự chủ cơ sở cà phê Nguyễn Thanh Bình SN 1984- Ảnh 3.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tống đạt các Quyết định tố tụng. Ảnh: CA Khánh Hoà

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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