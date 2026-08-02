Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt khẩn cấp Tòng Thanh Hoàng 33 tuổi

| | Xã hội

Tòng Thanh Hoàng đã bị Công an phường Văn Phú truy xét, bắt giữ chỉ sau 48 giờ tiếp nhận tin báo.

Công an tỉnh Lào Cai ngày 1/8/2026 cho biết, ngày 31/7/2026, Công an phường Văn Phú đã truy xét, bắt giữ Tòng Thanh Hoàng (sinh năm 1993, trú phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La) khi đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh đồng thời thu hồi nhiều tài sản bị chiếm đoạt. Đáng chú ý, Hoàng có 5 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và thường xuyên di chuyển qua nhiều địa phương để thực hiện hành vi trộm cắp.

Trước đó, Công an phường Văn Phú tiếp nhận đơn trình báo của công dân về việc bị kẻ gian đột nhập phòng trọ trên địa bàn, lấy trộm nhiều tài sản gồm trang sức bằng vàng, điện thoại di động và máy tính xách tay với tổng giá trị trên 30 triệu đồng.

Bắt khẩn cấp Tòng Thanh Hoàng 33 tuổi- Ảnh 1.

Công an đưa đối tượng Tòng Thanh Hoàng đến hiện trường để xác định vị trí, diễn biến hành vi trộm cắp

Khẩn trương xác minh từ hình ảnh camera an ninh và các tài liệu thu thập được, Công an phường Văn Phú xác định đối tượng gây án là Tòng Thanh Hoàng. Triển khai các biện pháp truy vết, Công an phường Văn Phú xác định đối tượng đang lẩn trốn tại tỉnh Bắc Ninh và tổ chức bắt giữ khi Hoàng đang tiêu thụ các tài sản chiếm đoạt.

Tại cơ quan Công an, Hoàng khai nhận, ngày 28/7/2026, trên đường từ Lào Cai trở về Bắc Ninh, khi đi qua địa bàn phường Văn Phú, phát hiện dãy phòng trọ vắng người nên nảy sinh ý định trộm cắp. Đối tượng dùng kìm (đem sẵn theo), cắt phá khóa cửa phòng, lấy trộm nhiều tài sản rồi dùng một ổ khóa cũ khóa lại cửa phòng và cắm nguyên chìa khóa nhằm che giấu hành vi phạm tội trước khi rời khỏi hiện trường.

Bắt khẩn cấp Tòng Thanh Hoàng 33 tuổi- Ảnh 2.

Đối tượng Tòng Thanh Hoàng - Ảnh: Công an Lào Cai

Sau khi về Bắc Ninh, Hoàng cất giấu tài sản tại phòng trọ, sau đó bán chiếc lắc tay và máy tính xách tay tại hai cửa hàng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh để lấy tiền tiêu xài. Đối với số tài sản còn lại, sau khi được vận động, đối tượng đã tự nguyện giao nộp cho lực lượng Công an gồm đôi bông tai, nhẫn vàng và điện thoại di động.

Quá trình xác minh, phát hiện Tòng Thanh Hoàng từng có 5 tiền án về tội trộm cắp tài sản, 2 tiền sự, không có nghề nghiệp ổn định, thường xuyên di chuyển qua nhiều địa phương để thực hiện hành vi phạm tội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an phường Văn Phú đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tòng Thanh Hoàng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Bảo hiểm xã hội

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Bảo hiểm xã hội Nổi bật

TP.HCM rà soát, truy thu thuế với giáo viên, diễn viên, luật sư, môi giới bất động sản

TP.HCM rà soát, truy thu thuế với giáo viên, diễn viên, luật sư, môi giới bất động sản Nổi bật

Quốc hội xem xét công tác nhân sự cùng nhiều nội dung quan trọng

Quốc hội xem xét công tác nhân sự cùng nhiều nội dung quan trọng

16:59 , 02/08/2026
Vụ người đàn ông nghi tự tử vì mua đất lệch ranh ở TP.HCM: Bên bán trả lại tiền

Vụ người đàn ông nghi tự tử vì mua đất lệch ranh ở TP.HCM: Bên bán trả lại tiền

16:37 , 02/08/2026
Bắt giữ thêm Lê Nhật Tài SN 2000 sau khi đột kích 1 tòa nhà trong vụ án 2.300 tỷ đồng

Bắt giữ thêm Lê Nhật Tài SN 2000 sau khi đột kích 1 tòa nhà trong vụ án 2.300 tỷ đồng

16:07 , 02/08/2026
Công an đề nghị 363 chủ phương tiện vi phạm nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an đề nghị 363 chủ phương tiện vi phạm nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

14:45 , 02/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên