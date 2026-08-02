Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Công an đề nghị 363 chủ phương tiện vi phạm nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

| | Xã hội

Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm tuần qua chủ động liên hệ để giải quyết theo quy định.

Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình vừa công bố danh sách phạt nguội mới nhất. Theo đó, trong tuần qua (từ ngày 21/7/2026 đến ngày 29/7/2026) Phòng CSGT Công an tỉnh ghi nhận 363 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

01

02

07

08

09

Cách tra cứu phạt nguội

Để tra cứu phương tiện vi phạm, Công dân có thể truy cập vào đường link sau đây và thực hiện theo hướng dẫn: https://csgt.bocongan.gov.vn/tra-cuu-phat-nguoi

Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Mức phạt lỗi hkông chấp hành chỉ dẫn của vạch kẻ đường

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Bảo hiểm xã hội

Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Bảo hiểm xã hội Nổi bật

Bổ nhiệm Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội; kiện toàn nhân sự Đảng bộ Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Bổ nhiệm Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội; kiện toàn nhân sự Đảng bộ Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Nổi bật

TP.HCM rà soát, truy thu thuế với giáo viên, diễn viên, luật sư, môi giới bất động sản

TP.HCM rà soát, truy thu thuế với giáo viên, diễn viên, luật sư, môi giới bất động sản

14:23 , 02/08/2026
Ra quyết định khởi tố Giám đốc Việt KTV Vũ Phi Điệp SN 1980

Ra quyết định khởi tố Giám đốc Việt KTV Vũ Phi Điệp SN 1980

13:18 , 02/08/2026
Công an vào cuộc vụ nam sinh viên cố thủ trong nhà vệ sinh nữ, điện thoại có nhiều đoạn quay lén

Công an vào cuộc vụ nam sinh viên cố thủ trong nhà vệ sinh nữ, điện thoại có nhiều đoạn quay lén

12:51 , 02/08/2026
Gần 150 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân kiểm tra 9 block chung cư lúc 5 giờ sáng

Gần 150 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân kiểm tra 9 block chung cư lúc 5 giờ sáng

12:13 , 02/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên