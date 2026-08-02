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Gần 150 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt ra quân kiểm tra 9 block chung cư lúc 5 giờ sáng

| | Xã hội

Trong thời gian tới, công an phường sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, rà soát các khu dân cư, chung cư, nhà trọ và các địa bàn trọng điểm.

Công an TP Đà Nẵng ngày 2/8/2026 cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP tổng ra quân, kiểm tra, thử test đối tường ma túy, thực hiện mục tiêu xây dựng phường không ma túy vào năm 2028, Công an phường Sơn Trà tiếp tục duy trì việc kiểm danh, kiểm diện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn và tổ chức ra quân test ma túy định kỳ hằng tuần nhằm kịp thời phát hiện, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Cụ thể, vào lúc 05 giờ 00 phút ngày 31/7, Công an phường Sơn Trà đã huy động gần 150 cán bộ, chiến sĩ, cùng lực lượng dân quân, Bộ đội Biên phòng và lực lượng An ninh cơ sở tổ chức ra quân kiểm danh, kiểm diện và xét nghiệm ma túy tại 09 block chung cư đầu tuyến Sơn Trà – Điện Ngọc.

4 trường hợp đưa đi cai nghiện tự nguyện - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã tiến hành test ma tuý 22 đối tượng, phát hiện 05 trường hợp dương tính với chất ma túy. Đáng chú ý, trong số các trường hợp dương tính có 02 trường hợp là cha và con, tiếp tục cho thấy những hệ lụy nghiêm trọng của ma túy đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.

Công an phường Sơn Trà đã lập hồ sơ đưa 04 đối tượng đi cai nghiện tự nguyện, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý 01 đối tượng về tội sử dụng trái phép chất ma tuý.

Việc duy trì ra quân kiểm danh, kiểm diện và xét nghiệm ma túy hằng tuần là giải pháp trọng tâm của Công an phường Sơn Trà trong công tác phòng, chống ma túy, thể hiện quyết tâm làm sạch địa bàn, chủ động phát hiện, quản lý chặt chẽ người sử dụng trái phép chất ma túy và ngăn ngừa phát sinh tội phạm.

Trong thời gian tới, Công an phường Sơn Trà sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường kiểm tra, rà soát các khu dân cư, chung cư, nhà trọ và các địa bàn trọng điểm.

Công an đồng loạt kiểm tra cư trú - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Trước đó, sáng 17/7, Công an phường Hải Châu cũng đã huy động 150 cán bộ chiến sĩ và lực lượng tham gia bảo vệ An ninh trật tự (ANTT) tại cơ sở đồng loạt kiểm tra cư trú, rà soát các đối tượng hình sự, ma túy tại 6 tòa nhà thuộc Khu chung cư đường Nguyễn Đức Cảnh (Tổ dân phố số 2 phường Hải Châu) từ lúc 4 giờ 30 phút ngày 16/7.

Tại cuộc kiểm tra, lực lượng chức năng đã thử test ma túy đối với 200 trường hợp bao gồm các đối tượng thuộc diện quản lý nghiệp vụ, pháp luật và các trường hợp có biểu hiện nghi.

Kết quả kiểm tra bước đầu phát hiện 6 đối tượng dương tính với chất ma túy, trong đó có 1 đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo Trang Anh

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