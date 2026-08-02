Bổ nhiệm Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội; kiện toàn nhân sự Đảng bộ Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Bổ nhiệm bà Hà Thu Giang giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng

Tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến đã chủ trì Lễ công bố, trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ nhiệm bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ chức Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng. Trong thời gian giữ chức trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội, bà Hà Thu Giang được hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, đồng chí Hà Thu Giang là cán bộ được đào tạo cơ bản, có quá trình trưởng thành qua thực tiễn công tác, đã trải qua nhiều vị trí, môi trường công tác khác nhau.

Trong quá trình công tác, đồng chí Hà Thu Giang luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, có tư duy nghiên cứu tổng hợp, năng lực tham mưu và khả năng xử lý công việc thực tiễn. Những kết quả công tác thời gian qua là cơ sở quan trọng để cấp có thẩm quyền xem xét, tin tưởng giao đồng chí đảm nhận nhiệm vụ mới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tin tưởng với phẩm chất, năng lực, kinh nghiệm công tác và tinh thần cầu thị, đồng chí Hà Thu Giang sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội.

Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng, bà Hà Thu Giang trân trọng cảm ơn và tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. Đồng thời xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng, tích cực học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực công tác, chủ động và nhanh chóng tiếp cận yêu cầu công việc, đem hết khả năng, tâm huyết, cống hiến trí tuệ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chủ trì và trao các Quyết định

Kiện toàn nhân sự Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại

Chiều 31/7, tại Trụ sở các cơ quan của Quốc hội, Đảng bộ Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tổ chức Lễ công bố, trao các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về công tác cán bộ tại Đảng bộ Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại. Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại chủ trì buổi Lễ.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã nghe đại diện Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội quyết định chỉ định đồng chí Vũ Hải Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội quyết định chỉ định đồng chí Trần Đức Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại trao các Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Ngọc Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại và đồng chí Đinh Công Sỹ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại và các Phó Chủ nhiệm chúc mừng các đồng chí nhận Quyết định

Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội quyết định chỉ định đồng chí Nguyễn Văn Khoa Điềm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chúc mừng các đồng chí nhận Quyết định

Chúc mừng các đồng chí vừa nhận Quyết định, thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Thượng tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại tin tưởng và mong muốn, trên cương vị mới, các đồng chí được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy sẽ luôn giữ gìn ngọn lửa nhiệt huyết, phát huy tối đa trí tuệ, năng lực, kinh nghiệm trong công việc, đổi mới tư duy và phương pháp làm việc; phải luôn là hạt nhân đoàn kết, là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và tinh thần trách nhiệm trong từng công việc, để cùng tập thể Đảng ủy xây dựng Đảng bộ Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại thực sự trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Lê Tấn Tới cũng đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ tiếp tục phối hợp, ủng hộ và tạo điều kiện để các đồng chí được giao nhiệm vụ mới hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của mình, cùng xây dựng tập thể Đảng bộ đoàn kết, trách nhiệm, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao; đồng thời chúc các đồng chí vừa được nhận nhiệm vụ mới luôn bản lĩnh, trách nhiệm, gương mẫu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị mới./.