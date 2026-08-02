Thông báo quan trọng đến tất cả người dùng Bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa ban hành Công văn số 490/TTHT-KS gửi BHXH các tỉnh, thành phố về việc triển khai Kế hoạch khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp năm 2026.

Hoạt động khảo sát được triển khai nhằm ghi nhận khách quan ý kiến của người dân, doanh nghiệp về chất lượng phục vụ của cơ quan BHXH; đồng thời làm cơ sở rà soát, cải tiến quy trình giải quyết thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ trong toàn hệ thống.

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam vừa triển khai khảo sát mức độ hài lòng năm 2026, đồng thời khuyến cáo người dân chỉ tham gia qua các kênh chính thức và cảnh giác với các hình thức mạo danh nhằm lừa đảo, chiếm đoạt thông tin. (Ảnh: Bảo hiểm Xã hội Việt Nam)

Để bảo đảm người dân nhận diện đúng các hình thức khảo sát chính thức, đồng thời phòng ngừa các hành vi giả mạo, lừa đảo, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền trong quá trình triển khai.

Theo đó, đối với các hồ sơ được thực hiện trên Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam, sau khi thủ tục hành chính được giải quyết, hệ thống sẽ gửi thông báo kết quả kèm đường dẫn khảo sát đến địa chỉ email mà tổ chức, cá nhân đã đăng ký với cơ quan BHXH.

BHXH Việt Nam lưu ý, email khảo sát chính thức chỉ được gửi từ địa chỉ thongbao@baohiemxahoi.gov.vn và luôn đi kèm thông báo kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Những email chỉ chứa đường dẫn khảo sát nhưng không có thông báo kết quả giải quyết hồ sơ không phải là email khảo sát của cơ quan BHXH.

Đối với người dân thực hiện giao dịch trực tiếp, việc khảo sát được thực hiện thông qua quét mã QR được niêm yết tại Bộ phận Một cửa của cơ quan BHXH.

Trong trường hợp người dân đã từng tương tác với hệ thống hỗ trợ của BHXH Việt Nam qua Zalo, Fanpage, email hoặc Tổng đài 1900.9068, đường dẫn khảo sát sẽ được gửi từ email tttruyenthong@vss.gov.vn, tài khoản Zalo hoặc Fanpage chính thức của BHXH Việt Nam, hoặc thông qua cuộc gọi hiển thị tên định danh “BHXHVN”.

BHXH Việt Nam khẳng định toàn bộ hoạt động khảo sát đều được thực hiện hoàn toàn miễn phí. Cơ quan BHXH không yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng mới, không đề nghị cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền dưới bất kỳ hình thức nào để tham gia khảo sát.

Cơ quan BHXH cũng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các đường link không rõ nguồn gốc hoặc các cuộc gọi, tin nhắn mạo danh cơ quan BHXH với mục đích yêu cầu xác thực tài khoản, cung cấp mã OTP, chuyển khoản, cài đặt ứng dụng lạ hoặc khai báo thông tin cá nhân.

Khi phát hiện các dấu hiệu nghi ngờ, người dân không nên thực hiện theo hướng dẫn, đồng thời cần liên hệ hoặc phản ánh ngay với cơ quan BHXH gần nhất để được xác minh và hỗ trợ xử lý.

Theo kế hoạch, chương trình khảo sát được triển khai thành nhiều đợt từ cuối tháng 7 đến giữa tháng 9/2026 bằng cả hình thức trực tuyến và trực tiếp. BHXH Việt Nam mong muốn các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia khảo sát thông qua các kênh chính thức, qua đó đóng góp ý kiến giúp cơ quan BHXH tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời chung tay ngăn chặn các hành vi giả mạo, lừa đảo trên không gian mạng.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam