Ra quyết định khởi tố hình sự 2 chủ website phim lậu Trần Đình Quý SN 1997 và Vũ Huy Hoàng SN 2003

Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố các vụ án hình sự, khởi tố các bị can về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Các vụ án đều có điểm chung là lợi dụng công nghệ thông tin, môi trường mạng và các nền tảng số để khai thác trái phép các tác phẩm điện ảnh đang được bảo hộ tại Việt Nam nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các chủ thể quyền trong và ngoài nước.

Ở vụ án thứ nhất, theo kết quả điều tra, khoảng tháng 12/2024, Trần Đình Quý (sinh năm 1997; hộ khẩu thường trú: xã Vinh Lộc, thành phố Huế; chỗ ở: phường An Khê, thành phố Đà Nẵng) và Hà Xuân Sáng (sinh năm 1997; hộ khẩu thường trú: xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị; chỗ ở: phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin, mặc dù không được chủ thể quyền cho phép khai thác, kinh doanh phim nhưng đã cùng lập trình ứng dụng "phimne.app" trên nền tảng Android TV.

Ứng dụng này tích hợp đường dẫn tới các nguồn phim trên Internet để trình chiếu trái phép nhiều tác phẩm điện ảnh thuộc quyền của Hiệp hội phân phối nội dung ra nước ngoài Nhật Bản và Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ.

Hai đối tượng còn thiết kế chức năng yêu cầu người dùng thanh toán phí thành viên sau 15 phút xem miễn phí, đồng thời xây dựng hệ thống quản trị riêng, thuê máy chủ trong nước rồi chuyển sang máy chủ ở Malaysia nhằm duy trì hoạt động.

Từ đầu năm 2025 đến tháng 4/2026, thông qua 6.451 lượt thanh toán của người dùng, Trần Đình Quý và Hà Xuân Sáng đã thu lợi bất chính gần 415 triệu đồng. Theo xác nhận của Công ty Luật trách nhiệm hữu hạn MNB - đơn vị đại diện thực thi quyền của Hiệp hội phân phối nội dung ra nước ngoài Nhật Bản, hành vi của các đối tượng đã gây thiệt hại hơn 9,08 tỷ đồng đối với Công ty TMS Entertainment Co., Ltd.

Ở vụ án thứ hai, Vũ Huy Hoàng (sinh năm 2003), sinh viên năm cuối chuyên ngành Kỹ thuật phần mềm, đã tạo lập hệ thống đa nền tảng "phimne.live", gồm website và các ứng dụng trên tivi, điện thoại, máy tính bảng. Đối tượng sử dụng mã nguồn để tự động lấy dữ liệu phim từ các website trên Internet, đồng thời áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm che giấu thông tin quản trị.

Hệ thống hoạt động từ tháng 6/2025, thu hút hơn 1.090 thành viên đăng ký và trên 90.000 lượt truy cập, trình chiếu trái phép nhiều tác phẩm điện ảnh thuộc quyền của Hiệp hội phân phối nội dung ra nước ngoài Nhật Bản, Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ, Công ty Cổ phần Beta Media và nhiều bộ phim Việt Nam. Đáng chú ý, bộ phim "Mưa đỏ" của Điện ảnh Quân đội nhân dân bị trình chiếu trái phép, chủ sở hữu xác định thiệt hại khoảng 3 tỷ đồng.

Tại Cơ quan điều tra, các bị can đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 07/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Quý, Hà Xuân Sáng và Vũ Huy Hoàng về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan"; các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.