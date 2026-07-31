Công bố danh sách 257 lượt phương tiện bị phạt nguội từ 20-26/7 theo Nghị định 168: Chủ xe cần khẩn trương nộp phạt

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh Hưng Yên vừa công bố danh sách 257 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý theo hình thức phạt nguội trong thời gian từ ngày 20/7 đến ngày 26/7/2026.

Theo thống kê, phần lớn các trường hợp vi phạm là lỗi điều khiển phương tiện chạy quá tốc độ. Cụ thể, lực lượng CSGT ghi nhận 233 lượt phương tiện vi phạm, trong đó có 109 ô tô và 124 xe mô tô. Đây tiếp tục là nhóm hành vi chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số các trường hợp bị xử lý.

Danh sách các phương tiện vi phạm bao gồm:

Chủ phương tiện cần khẩn trương rà soát danh sách phạt nguội để kịp thời xử lý vi phạm theo quy định (Ảnh: CATHY)

Bên cạnh đó, thông qua hệ thống camera giám sát giao thông, cơ quan chức năng phát hiện thêm 13 lượt phương tiện không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Ngoài ra, 11 trường hợp khác bị ghi nhận quay đầu xe tại khu vực có biển báo cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển.

Danh sách bao gồm:

13 lượt phương tiện vi phạm lỗi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông đã bị ghi nhận để xử lý phạt nguội (Ảnh: CATHY)

Theo cơ quan công an, đây đều là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ cao gây mất an toàn giao thông. Việc vượt quá tốc độ cho phép có thể làm giảm khả năng xử lý tình huống của người điều khiển phương tiện, trong khi hành vi vượt đèn đỏ hoặc quay đầu xe không đúng nơi quy định dễ dẫn đến va chạm tại các nút giao, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông.

Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện nằm trong danh sách vi phạm chủ động liên hệ cơ quan chức năng để thực hiện các thủ tục xử lý theo quy định.

Việc chậm trễ giải quyết vi phạm có thể ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến phương tiện theo quy định hiện hành.

Cùng với việc xử lý vi phạm, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt là tuân thủ tốc độ tối đa cho phép, chấp hành tín hiệu đèn giao thông và hệ thống biển báo trên đường.

Để thuận tiện cho người dân, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên khuyến khích các tổ chức, cá nhân theo dõi các kênh thông tin chính thức của đơn vị nhằm cập nhật tình hình trật tự, an toàn giao thông, tra cứu thủ tục hành chính cũng như phản ánh các bất cập về hạ tầng hoặc hành vi vi phạm giao thông.

Cơ quan công an cho biết mọi thông tin do người dân cung cấp sẽ được bảo mật theo quy định và có ý nghĩa hỗ trợ công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Người dân có phương tiện thuộc danh sách vi phạm có thể liên hệ trực tiếp Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên tại số 45 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên hoặc qua số điện thoại 0794.89.89.89 để được hướng dẫn thực hiện các thủ tục xử lý vi phạm theo quy định.