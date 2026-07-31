BHXH Việt Nam phát thông báo quan trọng đến người dân

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội, hiện đơn vị đang phối hợp với BHXH Thành phố Hà Nội, UBND các xã, phường và Bưu điện Hà Nội triển khai đợt cao điểm rà soát, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hoàn thiện văn bản ủy quyền theo quy định của Luật BHXH năm 2024. Hoạt động được thực hiện theo Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 10/7/2026 của UBND Thành phố Hà Nội nhằm bảo đảm việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH diễn ra liên tục, đúng quy định và không bị gián đoạn.

Tuy nhiên, lợi dụng thông tin về đợt cao điểm này, các đối tượng đã giả danh cán bộ của Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội để gọi điện cho người dân, yêu cầu đến UBND xã, phường bổ sung thông tin BHXH, cài đặt ứng dụng để lấy số thứ tự trực tuyến hoặc kê khai, hoàn thiện hồ sơ BHXH. Một số trường hợp còn bị yêu cầu cung cấp số Căn cước công dân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP hoặc thực hiện các thao tác trên điện thoại nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân và tài sản.

Ảnh minh họa

Mới đây, Trung tâm đã tiếp nhận phản ánh của một công dân cao tuổi tại phường Đại Mỗ về việc nhận được cuộc gọi từ đối tượng tự xưng là cán bộ của Trung tâm thông báo phải đến UBND phường để bổ sung thông tin BHXH nhằm hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Qua rà soát, Trung tâm xác định công dân này không thuộc danh sách người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH cần bổ sung văn bản ủy quyền trong đợt cao điểm đang triển khai. Sự việc cho thấy các đối tượng đang lợi dụng thông tin về chương trình hỗ trợ của thành phố để tạo dựng lòng tin và thực hiện hành vi lừa đảo.

Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội khẳng định chỉ những trường hợp thuộc danh sách cần bổ sung văn bản ủy quyền mới được các cơ quan chức năng liên hệ và hỗ trợ theo quy trình đã được UBND Thành phố phê duyệt; không gọi điện đại trà yêu cầu người dân đến UBND xã, phường để bổ sung thông tin BHXH.

Đối với việc lấy số thứ tự trực tuyến, người dân chỉ thực hiện thông qua ứng dụng iHanoi. Trung tâm không yêu cầu cài đặt bất kỳ ứng dụng nào khác; không yêu cầu chuyển tiền, cung cấp số Căn cước công dân, mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc truy cập các đường dẫn lạ được gửi qua điện thoại, tin nhắn hay mạng xã hội.

Đối với người cao tuổi, người yếu thế, người khuyết tật hoặc người không có khả năng đi lại thuộc diện cần hỗ trợ, cán bộ của Trung tâm sẽ phối hợp với UBND các xã, phường trực tiếp đến nơi cư trú để hướng dẫn lập văn bản ủy quyền theo đúng quy trình và hoàn toàn miễn phí. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cán bộ luôn mang theo giấy tờ công tác theo quy định và phối hợp với chính quyền địa phương.

Trước tình trạng trên, Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân không tải ứng dụng, phần mềm hoặc truy cập các đường dẫn được gửi qua điện thoại với lý do đăng ký, lấy số thứ tự hoặc bổ sung hồ sơ BHXH; tuyệt đối không cung cấp số Căn cước công dân, mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc các thông tin cá nhân khác cho bất kỳ cá nhân nào khi chưa xác minh rõ danh tính.

Khi nhận được các cuộc gọi có dấu hiệu bất thường hoặc cần hỗ trợ thực hiện thủ tục ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, người dân nên chủ động liên hệ Tổ trưởng tổ dân phố, chính quyền địa phương, Tổng đài 024.1022 (nhánh phím 7) hoặc Điểm Phục vụ hành chính công gần nhất để được hướng dẫn, xác minh thông tin. Trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ có hành vi giả mạo cơ quan nhà nước nhằm lừa đảo, người dân cần thông báo ngay cho cơ quan công an hoặc phản ánh qua Tổng đài 024.1022 để được hướng dẫn, xử lý theo quy định.

Theo Bảo hiểm Xã hội Việt Nam



