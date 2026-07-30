Hơn 80 triệu người dùng Zalo đặc biệt chú ý thông báo sau

Theo thông tin từ Zalo, tính đến hết quý I/2026, ứng dụng này đã ghi nhận 80,2 triệu người dùng thường xuyên hàng tháng và là một trong những ứng dụng phổ biến của rất nhiều người Việt.

Mới đây, ứng dụng Zalo đã chính thức gửi thông báo đến toàn bộ người dùng tại Việt Nam về việc sử dụng tính năng báo cáo vi phạm nhằm chủ động bảo vệ bản thân trước các tài khoản đáng ngờ và nội dung độc hại trên không gian mạng.

Cụ thể, nền tảng khuyến nghị người dùng tích cực tận dụng tính năng "Báo xấu" trước tình trạng lừa đảo và phát tán nội dung sai lệch có dấu hiệu gia tăng. Đây là công cụ trực tiếp giúp bạn nhanh chóng phản ánh về hệ thống quản lý ngay khi phát hiện các tài khoản có hành vi khả nghi hoặc chia sẻ nội dung vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Việc lan tỏa thói quen sử dụng tính năng này không chỉ giúp bảo vệ thông tin và tài sản của chính bạn, mà còn góp phần thanh lọc, xây dựng một môi trường kết nối văn minh, an toàn cho mọi người. Song song đó, nhà phát hành ứng dụng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cung cấp thông tin báo cáo một cách trung thực và khách quan.

Các bước sử dụng tính năng "Báo xấu" trên Zalo

Để tiến hành vô hiệu hóa các nguy cơ, người dùng chỉ cần thực hiện một vài thao tác đơn giản. Ngay khi tiếp cận với một tài khoản có hành vi không chuẩn mực, bạn nên chủ động lưu lại các bằng chứng quan trọng như hình ảnh hoặc đoạn tin nhắn nhạy cảm. Tiếp đó, hãy truy cập thẳng vào trang cá nhân của đối tượng, nhấn vào biểu tượng ba dấu chấm ở góc trên màn hình và chọn công cụ báo xấu. Hệ thống sẽ mở ra một cửa sổ cho phép bạn đính kèm các hình ảnh chứng minh, trích xuất tin nhắn vi phạm và điền rõ lý do trước khi nhấn nút gửi thông tin về trung tâm xử lý của Zalo.

Điểm đáng chú ý nhất là Zalo cam kết bảo vệ tuyệt đối danh tính của người tố giác, đồng nghĩa với việc đối tượng bị báo cáo sẽ hoàn toàn không biết ai là người đã thực hiện thao tác này. Bên cạnh đó, để tối ưu sự tiện lợi, hệ thống còn tích hợp sẵn nút báo xấu ngay trong cửa sổ trò chuyện với người lạ. Chỉ với một cú chạm khẩn cấp ngay tại giao diện nhắn tin, bạn đã có thể lập tức mở bảng điền thông tin vi phạm và chặn đứng kịp thời các rủi ro an ninh mạng tiềm ẩn.