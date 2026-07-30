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Phát hiện thi thể nam thanh niên tử vong tại chung cư cao cấp ở Hà Nội, nghi là Tiktoker nổi tiếng

| | Xã hội

Một người được phát hiện tử vong, nghi đã nhiều ngày, trong căn hộ tại một chung cư ở phường Tây Mỗ (Hà Nội). Ngay trong tối và đêm 29/7, Công an đã phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vietnamnet đưa tin khoảng 19h30 ngày 29/7, cư dân tại một chung cư ở phường Tây Mỗ (Hà Nội) phát hiện một thi thể tại tầng 20 của tòa nhà nên lập tức trình báo cơ quan chức năng. Một số người dân cho biết, thi thể được phát hiện là nam giới. Người này được cho là đã tử vong nhiều ngày trước, nhưng chưa rõ nguyên nhân.

Người dân tập trung theo dõi vụ việc. Nguồn: Vietnamnet

Theo báo Dân Trí, nhận tin báo từ người dân, Công an phường Tây Mỗ cùng các đơn vị liên quan có mặt, bảo vệ hiện trường và tiến hành xác minh. Đến khoảng 22-23h, nhiều cư dân vẫn tập trung tại khu vực sảnh tòa nhà theo dõi vụ việc.

Theo một số người dân, nạn nhân có thể đã tử vong từ nhiều ngày trước. Một cư dân cho rằng người này được nhiều bạn trẻ biết đến, song danh tính nạn nhân chưa được cơ quan chức năng xác nhận.

Lãnh đạo UBND phường Tây Mỗ cho biết đã yêu cầu cơ quan công an báo cáo cụ thể. Đại diện Công an phường thông tin, bước đầu chưa phát hiện dấu hiệu án mạng, khả năng nạn nhân tử vong khoảng 3-5 ngày trước.

Theo T.Đ

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