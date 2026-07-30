Khởi tố quản lý công trình Nguyễn Văn Long và giám đốc công ty

Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 28/7/2026 cho biết, ngày 21/7/2026, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thanh Long (SN 1981, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội), Giám đốc Công ty TNHH JOYO Việt Nam và Nguyễn Văn Long (SN 1985, trú tại phường Trần Nhân Tông, TP Hải Phòng) về tội "Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" theo khoản 1 Điều 298 Bộ luật Hình sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Tổng hợp WinCommerce ký hợp đồng với Công ty TNHH JOYO Việt Nam thực hiện cải tạo 01 cửa hàng tại số 379 đường Trần Quốc Nghiễn, phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh.

Quá trình thi công, mặc dù công trình có hạng mục phá dỡ tường chịu lực nhưng Công ty TNHH JOYO Việt Nam không thực hiện khảo sát, đánh giá hiện trạng và khả năng chịu lực của công trình; không lập phương án phá dỡ, biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định và công trình cũng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép sửa chữa, cải tạo.

Cơ quan điều tra xác định, Trần Thanh Long đã giao Nguyễn Văn Long trực tiếp tổ chức, quản lý thi công dù người này không có chuyên môn về kết cấu xây dựng và không có chứng chỉ hành nghề phù hợp.

Trong quá trình thi công, Nguyễn Văn Long chỉ đạo phá dỡ tường chịu lực, thuê nhân công thực hiện nhưng không kiểm tra các điều kiện an toàn, không đánh giá lại khả năng chịu lực của công trình sau khi thay đổi phương pháp thi công từ cơ giới sang thủ công.

Mặc dù đơn vị giám sát đã yêu cầu dừng thi công khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn, việc phá dỡ vẫn tiếp tục được thực hiện. Đến chiều 3/5/2026, trong quá trình phá dỡ tường chịu lực, công trình bất ngờ đổ sập làm ông N.V.L tử vong, hai công nhân khác bị thương và gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản.

Hai bị can tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Quảng Ninh Hai bị can tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Theo kết luận giám định, việc phá dỡ tường chịu lực khi chưa có biện pháp chống đỡ, không bảo đảm yêu cầu kỹ thuật là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến sự cố sập công trình. Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo các chủ đầu tư, doanh nghiệp và đơn vị thi công phải nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng và an toàn lao động; thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý, khảo sát hiện trạng công trình, lập phương án thi công, phương án bảo đảm an toàn và bố trí người có đủ năng lực, chuyên môn trực tiếp quản lý, giám sát thi công. Mọi hành vi vi phạm quy định về xây dựng, gây hậu quả nghiêm trọng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.