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Tiểu sử đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long

| | Xã hội

Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long- Ảnh 1.

Đồng chí Trần Văn Lâu - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Vĩnh Long tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long

Ngày 29/7, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến thông tin Quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công, chỉ định cán bộ giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030 đối với đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Tóm tắt quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, sinh ngày 02/01/1974, quê quán tỉnh Vĩnh Long. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Ngày vào Đảng 30/10/2002.

9/1996-9/1998: Chuyên viên tập sự Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh

10/1998-9/2000: Chuyên viên Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh

10/2000-06/2006: Chuyên viên, Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh, Văn phòng HĐND và UBND tỉnh Tây Ninh

07/2006-07/2011: Đảng ủy viên, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Tây Ninh

08/2011-04/2012: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh

05/2012-11/2014: Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh

12/2014-06/2016: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh

07/2016-01/2019: Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

02/2019-28/2/2019: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

03/2019-21/6/2020: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh

22/6/2020-28/6/2021: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tây Ninh

29/6/2021-18/3/2025: Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh

18/3/2025-06/2025: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh

Từ 1/7/2025 đến tháng 1/2026: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh (mới).

Từ tháng 1/2026 đến tháng 7/2026: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tây Ninh.

Từ tháng 7/2026: Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025-2030.

Tiểu sử đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long- Ảnh 2.

Tiểu sử Tân Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Vĩnh Long Nguyễn Mạnh Hùng. Đồ họa Báo Vĩnh Long

Theo PV

xaydungchinhsach.chinhphu.vn

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