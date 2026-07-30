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Quyết định truy nã Vũ Thị Thùy Trang SN 1998

| | Xã hội

Cách đây 6 năm, bị can Vũ Thị Thùy Trang bị kết án 1 năm 3 tháng tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" song đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 21/7 vừa qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát thông báo truy nã bị can Vũ Thị Thùy Trang, sinh năm 1998, trú tại phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, vào năm 2020, bị can bị kết án 1 năm 3 tháng tù giam về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" song đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên.

Cơ quan công an thông báo bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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