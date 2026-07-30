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Bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Chung SN 1962

| | Xã hội

Cơ quan chức năng xác định, đối tượng Nguyễn Thị Chung đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ hoạt động cho vay này.

Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng cho biết đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Chung (sinh năm 1962), trú tại tổ dân phố Tam Trung, phường Nùng Trí Cao để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Thị Chung đã cho nhiều người vay tiền với mức lãi suất 10 nghìn đồng/1 triệu đồng/ngày, tương đương khoảng 463%/năm, gấp 23 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Bước đầu xác định, đối tượng đã thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng từ hoạt động cho vay này.

Đối tượng Nguyễn Thị Chung tại Cơ quan Cảnh sát điều tra (Ảnh: Công an Cao Bằng).

Đáng chú ý, có trường hợp người vay ban đầu chỉ vay 11,2 triệu đồng, nhưng sau thời gian cộng dồn tiền lãi, số tiền phải thanh toán đã lên tới hơn 200 triệu đồng.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Chung, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều tài liệu, sổ sách và đồ vật có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

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