Phát hiện thi thể người đàn ông ở Huế sau 10 ngày mất liên lạc

Thông tin từ UBND phường Phong Thái ( TP Huế ), sau khi thi thể một người đàn ông tại khu vực rừng tràm thuộc tổ dân phố Bắc Hiền (phường Phong Thái) được phát hiện, lực lượng chức năng đang vào cuộc điều tra, làm rõ.

Thông tin ban đầu, sáng 26/7, người dân đi qua khu vực rừng tràm tại tổ dân phố Bắc Hiền, phát hiện một thi thể nam giới nằm trong bụi rậm nên trình báo cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, chính quyền địa phương cùng các lực lượng liên quan nhanh chóng có mặt phong tỏa, bảo vệ hiện trường và xác minh danh tính nạn nhân.

Qua kiểm tra ban đầu, thi thể được xác định là ông Hồ T.H. (SN 1961, trú thôn 2 Kế Môn, phường Phong Phú, TP Huế).

Người thân cho biết ông H. rời nhà từ ngày 17/7 và sau đó mất liên lạc. Trong quá trình tìm kiếm, đến chiều 18/7, gia đình phát hiện xe máy của ông tại khu vực Bàu Bàng, phường Phong Dinh nhưng không tìm thấy người.

Theo kết quả khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng chưa ghi nhận dấu hiệu bất thường tại hiện trường cũng như trên thi thể nạn nhân. Nguyên nhân vụ việc hiện được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định.

Cách đây ít ngày, lãnh đạo UBND xã Phú Trạch (Quảng Trị), xác nhận lực lượng cứu hộ cứu nạn vừa tìm được hai cậu cháu mất tích dưới hồ thủy lợi Sông Thai thuộc địa phận xã này. Khi phát hiện, thi thể 2 nạn nhân ở gần nhau.

Ngay sau khi phát hiện, lực lượng chức năng địa phương thực hiện các thủ tục pháp lý cho cả hai. Sau đó, chính quyền địa phương cùng hỗ trợ gia đình lo hậu sự.

Trước đó, tối 22/7, người thân của ông L.N.D (35 tuổi) và cháu T.L.B.K (8 tuổi), cùng trú xã Phú Trạch không thấy cả hai về nhà nên tổ chức tìm kiếm. Đến 23h, gia đình phát hiện tại khu vực bờ hồ Sông Thai có xe máy, ba lô, quần áo, giày dép của 2 cậu cháu.

Nghi cả hai bị đuối nước dưới hồ, người thân đã báo UBND xã để tổ chức tìm kiếm. Đến sáng 23/7, lực lượng cứu hộ địa phương cùng cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn lặn tìm ở hồ Sông Thai thì phát hiện thi thể cả hai. Vị trí tìm thấy thi thể cách bờ khoảng 3m.