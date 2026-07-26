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Ngày mai, nhiều tỉnh miền Bắc xuất hiện mưa to đến rất to

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Mưa to được dự báo tập trung ở các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/7), khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Mưa

Chiều tối và đêm nay, Tây Bắc Bộ, TP. Huế đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Dự báo, từ tối mai 27/7 đến đêm 28/7: các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 26 và ngày 27/7

Thời tiết Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 26-34 độ.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 22-33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 24-34 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng, phía Bắc có nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-36 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-29 độ.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Nhiệt độ từ 24-33 độ.

Theo Duy Anh

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