Cục CSGT nói về đề xuất bố trí ‘làn đường dành cho vượt xe’ trên cao tốc

Vừa qua, Cục CSGT đề nghị và phối hợp cùng Cục Đường bộ Việt Nam nghiên cứu để tổ chức giao thông mới trên đường cao tốc, với việc bố trí làn đường sát dải phân cách giữa làm “làn đường dành cho vượt xe”.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật. Ảnh: T.T

Liên quan đến đề xuất trên, ngày 30/7, Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng Phòng Hướng dẫn, tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT cho biết: Hiện nay, việc tổ chức giao thông trên cao tốc, cũng như các quy định của pháp luật còn chưa hợp lý, chưa chặt chẽ.

Do đó, theo ông Nhật, đề xuất bố trí làn đường sát dải phân cách giữa làm “làn đường dành cho vượt xe” sẽ giúp tình hình giao thông trở nên thông suốt, an toàn hơn.

"Việc này đã được các nước phát triển thực hiện và đem lại hiệu quả nhất định", Đại tá Nguyễn Quang Nhật cho hay.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, hiện nay vẫn còn một bộ phận không nhỏ tài xế còn chưa biết cách tham gia giao thông an toàn. Ví dụ, khi lái xe di chuyển tới nút giao nhưng không giảm tốc độ, không quan sát, không biết cách nhường đường, hoặc di chuyển rẽ trái, rẽ phải một cách tùy tiện... hoặc việc các lái xe di chuyển bám làn trái trên cao tốc gây cản trở giao thông và ùn tắc giao thông.

Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Từ các lý do trên và tình hình thực tế tại Việt Nam, Cục CSGT đã nghiên cứu, phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam để đề xuất rất nhiều giải pháp, đặc biệt là việc sửa đổi Quy chuẩn 41 về báo hiệu giao thông đường bộ Việt Nam; đề xuất sửa đổi Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Theo ông Nhật, hiện nay cơ quan chức năng đã thí điểm tổ chức giao thông trên các đường cao tốc đủ điều kiện về việc bố trí một làn đường sát dải phân cách giữa để cấm xe tải, xe khách. Cụ thể, xe tải và xe khách chỉ được "mượn" làn đường đó để vượt xe và sau đó phải trở về làn đường theo quy định. Như vậy, lưu lượng các phương tiện sẽ thoát nhanh hơn, ổn định hơn.

Nghiên cứu áp dụng ở cao tốc từ 2 làn trở lên

Theo Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Cục CSGT phối hợp với Cục Đường bộ Việt Nam để nghiên cứu các tuyến đường cao tốc có từ 2 đến 3 làn đường trở lên để bố trí 1 “làn đường cho vượt xe”.

Hình ảnh minh họa. Ảnh: Cục CSGT.

“Chúng tôi sẽ lựa chọn một tuyến đường cao tốc ở khu vực phía Bắc để bố trí “làn đường cho vượt xe”; đồng thời trong quá trình nghiên cứu sẽ rút kinh nghiệm, nhân rộng ra các tuyến đủ điều kiện”, Đại tá Nhật cho biết.

Theo Cục CSGT, “làn đường dành cho vượt xe” sẽ cấm các phương tiện di chuyển liên tục, bảo đảm thông thoáng, an toàn. Các phương tiện di chuyển trên làn này vẫn phải tuân thủ dưới tốc độ tối đa và trên tốc độ tối thiểu.

Sau khi vượt xong, tài xế cần di chuyển trở lại, không được phép đi liên tục ở làn vượt xe. Do đó, đối với người lái mới, đi chậm cơ quan chức năng khuyến cáo đi ở làn 2, làn 3 và không di chuyển vào làn vượt xe.

Đối với các trường hợp vi phạm, lực lượng chức năng sẽ sử dụng hệ thống camera giám sát trên tuyến để xử lý.