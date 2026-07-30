TP.HCM thưởng tới 1 tỷ đồng để hút chuyên gia

Thông tin trên được ông Võ Hưng Sơn, Phó Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM cho biết tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM chiều 30/7.

Theo ông Sơn, thời gian qua TP.HCM đã xây dựng hệ thống chính sách thu hút chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng và người có tài năng đặc biệt tương đối toàn diện, dựa trên cơ chế đặc thù được Quốc hội cho phép tại Nghị quyết 98/2023/QH15.

Theo quy định hiện hành, chuyên gia được hỗ trợ thu nhập ban đầu một lần tối đa 100 triệu đồng; thu nhập hằng tháng từ 30-100 triệu đồng/người. Ngoài ra, người được thu hút còn hưởng thù lao khuyến khích nghiên cứu bằng 5% giá trị hoặc kinh phí ngân sách chi cho công trình, sản phẩm khoa học sau khi hoàn thành.

Đối với người có tài năng đặc biệt, TP.HCM áp dụng mức thưởng tối đa 1 tỷ đồng/người. Thành phố cũng hỗ trợ nhà ở tối đa 7 triệu đồng/tháng đối với trường hợp gặp khó khăn và ưu tiên mua nhà ở xã hội; đồng thời bố trí phương tiện đi lại trong khả năng của cơ quan, đơn vị.

TP.HCM áp dụng chính sách đãi ngộ thu hút chuyên gia với thu nhập tới 100 triệu đồng/tháng.

Sở Khoa học và Công nghệ cho biết, giai đoạn 2024-2025, thành phố đã tiếp nhận đề xuất thu hút chuyên gia cho 18 vị trí với 30 chỉ tiêu từ 5 đơn vị. Hội đồng thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt của TP.HCM đã đánh giá, đề xuất UBND TP thu hút 12 vị trí với 13 chỉ tiêu.

Tuy nhiên, từ tháng 5/2025, UBND TP.HCM có chủ trương tạm dừng việc thu hút chuyên gia để sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp.

Sang năm 2026, thực hiện chỉ đạo của UBND TP.HCM, Sở Khoa học và Công nghệ đề nghị các sở, ban, ngành và các trường đại học rà soát, đăng ký nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt; đồng thời xác định nhu cầu tuyển chọn kiến trúc sư trưởng cấp tỉnh và kiến trúc sư trưởng dự án.

Đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã nhận phản hồi từ 7 đơn vị. Trong đó, 5 đơn vị chưa có nhu cầu thu hút, 2 đơn vị đề xuất tuyển 18 vị trí chuyên gia, nhà khoa học. Hiện chưa ghi nhận nhu cầu tuyển chọn kiến trúc sư trưởng.

Cụ thể, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao đăng ký thu hút 9 vị trí với 10 chuyên gia trong các lĩnh vực như hoạch định phát triển khu nông nghiệp công nghệ cao; chiến lược phát triển nông nghiệp công nghệ cao về chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản; công nghệ sinh học ứng dụng trong nông nghiệp; bảo quản sau thu hoạch; chọn tạo giống cây trồng; công nghệ sau thu hoạch; chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu và trí tuệ nhân tạo.

Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM đề xuất thu hút 9 vị trí chuyên gia về kiến trúc chuyển đổi số, dữ liệu số và trí tuệ nhân tạo, hạ tầng số, điện toán đám mây, nền tảng số, an toàn thông tin, quản trị dự án chuyển đổi số, đào tạo phát triển năng lực số và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế số, kinh tế tầm thấp, kinh tế biển, kinh tế tuần hoàn và chuyển đổi xanh.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ, trong tháng 8/2026, đơn vị sẽ tiếp tục tiếp nhận nhu cầu thu hút từ các cơ quan, đơn vị để đề xuất UBND TP.HCM ban hành danh mục các lĩnh vực, chương trình, dự án, đề tài có nhu cầu thu hút chuyên gia, nhà khoa học và người có tài năng đặc biệt (đợt 1).

Dù đã xây dựng được hệ thống chính sách tương đối toàn diện và đột phá, Sở Khoa học và Công nghệ đánh giá quy mô thu hút chuyên gia, nhà khoa học, kiến trúc sư trưởng và người có tài năng đặc biệt của TP.HCM hiện vẫn còn hạn chế so với nhu cầu thực tiễn.