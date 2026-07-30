Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt giữ Nguyễn Trường Hải SN 2007

| | Xã hội

Nguyễn Trường Hải là đối tượng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Ngày 30/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã phối hợp với Công an phường Rạch Giá bắt giữ đối tượng Nguyễn Trường Hải (sinh năm 2007, ngụ ấp tổ 14, Hưng Giang, phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang) là đối tượng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.‎

Theo thông tin từ Cơ quan điều tra, trước đó vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 12/11/2024, tại cổng trường Tiểu học Nguyễn Huệ, đường Lê Anh Xuân, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Nguyễn Trường Hải có hành vi dùng dao đâm gây thương tích cho em V.V.B, sinh năm 2013, là học sinh của trường gây thương tích 1%.

Đối tượng Nguyễn Trường Hải - Ảnh: Công an An Giang

Tại cơ quan điều tra, Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, Hải bỏ trốn khỏi địa phương, đi theo các tàu đánh bắt hải sản trên biển để tránh sự truy bắt của Cơ quan điều tra.

Qua công tác nắm tình hình, khi đối tượng Nguyễn Trường Hải vừa có mặt tại địa phương, lực lượng Công an đã nhanh chóng truy bắt đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi phạm tội của Nguyễn Trường Hải.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tất cả người dân đang dùng VNeID chú ý quy định mới sẽ chính thức áp dụng từ 15/8

Tất cả người dân đang dùng VNeID chú ý quy định mới sẽ chính thức áp dụng từ 15/8 Nổi bật

Hơn 80 triệu người dùng Zalo đặc biệt chú ý thông báo sau

Hơn 80 triệu người dùng Zalo đặc biệt chú ý thông báo sau Nổi bật

Bà chủ công ty sản xuất hàng hiệu giả Phạm Thị Kim Xuyến SN 1997 ra đầu thú

Bà chủ công ty sản xuất hàng hiệu giả Phạm Thị Kim Xuyến SN 1997 ra đầu thú

20:43 , 30/07/2026
Ngày mai, nhiều tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa to

Ngày mai, nhiều tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa to

20:14 , 30/07/2026
Hai Ủy viên Trung ương Đảng chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội

Hai Ủy viên Trung ương Đảng chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội

20:11 , 30/07/2026
Công an theo dõi nhiều ngày, bắt Nguyễn Duy Khánh SN 1991

Công an theo dõi nhiều ngày, bắt Nguyễn Duy Khánh SN 1991

19:12 , 30/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên