Phát hiện thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng

Chiều 30/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết, trong ngày, lực lượng làm nhiệm vụ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại vị trí tìm kiếm thứ 2 (khu B) trong khuôn viên Công viên Lê Thị Riêng .

Các lực lượng mở rộng phạm vi tìm kiếm với hơn 22m³ đất tại rãnh mộ khu B nhằm tiếp cận các khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, Bộ Tư lệnh Thành phố lắp đặt nhà bạt lớn tại rãnh mộ khu B để che chắn, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng làm nhiệm vụ, bảo đảm an toàn trong quá trình khai quật, tìm kiếm và đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ lên mặt đất một cách trang nghiêm, trân trọng.

Trong ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện và quy tập thêm 5 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó 4 bộ có di vật kèm theo.

Như vậy, tính đến hết ngày 30/7, lực lượng chức năng quy tập được tổng cộng 155 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, trong đó có 133 bộ hài cốt liệt sĩ riêng lẻ, 4 vị trí mộ tập thể, quy tập 22 bộ hài cốt liệt sĩ, gồm 2 vị trí tại khu A và 2 vị trí tại khu B.

Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.

Việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng được Bộ Tư lệnh TP.HCM triển khai từ đầu tháng 7, là một phần của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn TP.HCM.

Công viên Lê Thị Riêng trước đây là nghĩa trang Đô Thành - nơi nhiều chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 được chôn cất tập thể.

Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết sẽ tiếp mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, nhân chứng và các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bộ Tư lệnh TP.HCM đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để di dời bia tưởng niệm tại khu vực tìm kiếm, tiếp tục mở rộng phạm vi khai quật ở khu A, với quyết tâm sớm tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ, đưa các anh trở về trong sự tri ân, và nghĩa tình sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố.