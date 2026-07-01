Bắt khẩn cấp Lưu Văn Linh SN 2000 và 4 người khác

Công an TP Đà Nẵng ngày 30/7/2026 cho biết, Công an xã Xuân Phú bắt khẩn cấp 5 đối tượng liên quan đến ma túy.

Trước đó, qua công tác quản lý các đối tượng thuộc diện quản lý về ma túy tại địa phương, ngày 28/7, Công an xã Xuân Phú phát hiện Lưu Văn Linh (SN 2000, trú xã Xuân Phú) là đối tượng đang trong diện quản lý sau cai nghiện ma túy có biểu hiện nghi vấn sử dụng trái phép chất ma túy khi đi cùng Lưu Văn Chung (SN 1998, trú cùng xã). Hai đối tượng được mời về trụ sở Công an xã để làm việc và kiểm tra theo quy định.

Qua đấu tranh, Linh và Chung khai nhận đã nhiều lần cùng Lưu Văn Hà (SN 1994) và Lưu Văn Thắng (SN 1995), đều trú xã Xuân Phú tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của Hà và Chung trong các ngày 26 và 27/7/2026. Nguồn ma túy được các đối tượng mua của Nguyễn Đình Kin (SN 2003, trú xã Thăng An, thành phố Đà Nẵng).

Công an bắt khẩn cấp 5 đối tượng - Ảnh: Công an Đà Nẵng

Tiến hành điều tra mở rộng, Công an xã Xuân Phú nhanh chóng xác minh, truy tìm Nguyễn Đình Kin. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày, Tổ công tác phát hiện Kin tại khu vực thôn Yên Lư, xã Xuân Phú và đưa về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Kin thừa nhận đã bán ma túy cho Lưu Văn Linh vào các ngày 26 và 27/7/2026.

Ngày 29/7, Điều tra viên bố trí tại Công an xã Xuân Phú đã thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Văn Linh, Lưu Văn Chung, Lưu Văn Hà và Lưu Văn Thắng để điều tra về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; thi hành Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Đình Kin về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Đồng thời, cơ quan Công an ra quyết định tạm giữ các đối tượng theo quy định của pháp luật.