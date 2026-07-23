Bắt khẩn cấp tài xế xe Ford Trịnh Văn Nam SN 1996

Công an TP Hà Nội ngày 23/7//2026 cho biết, Công an phường Từ Liêm vừa tạm giữ hình sự đối tượng Chống người thi hành công vụ Trịnh Văn Nam (Sinh năm 1996; trú tại thôn Yên Lạc, xã Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa).

Theo nội dung vụ việc, khoảng 8h20 ngày 20/7/2026, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại nút giao Phạm Hùng - Nguyễn Hoàng, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 6, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Ford Territory, biển kiểm soát 36B-548.74 vi phạm lỗi rẽ tại nơi có biển cấm rẽ trái nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý.

Tuy nhiên, lái xe không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng CSGT mà điều khiển xe tiến về phía trước, mặc dù biết có thể sẽ gây nguy hiểm cho cán bộ Cảnh sát giao thông đang đứng phía trước đầu xe. Trước hành động cố tình không chấp hành hiệu lệnh, cán bộ CSGT buộc phải dịch chuyển rời khỏi đầu xe ô tô để đảm bảo an toàn. Ngay sau đó, lái xe tăng ga bỏ chạy khỏi hiện trường.

CAP Từ Liêm đưa đối tượng Trịnh Văn Nam (ở giữa) thực nghiệm hiện trường - Ảnh: Công an Hà Nội

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Công an phường Từ Liêm đã khẩn trương tổ chức điều tra, xác minh và xác định người điều khiển phương tiện là Trịnh Văn Nam và tiến hành triệu tập đối tượng để làm rõ. Tại cơ quan Công an, Trịnh Văn Nam khai nhận bản thân điều khiển xe ô tô nhưng chưa có bằng lái xe, sợ bị kiểm tra nên không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Công an phường Từ Liêm đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Lệnh Bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và Quyết định tạm giữ đối với Trịnh Văn Nam về tội Chống người thi hành công vụ, được quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017). Các quyết định trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4, TP Hà Nội đã phê chuẩn.

Hiện Công an phường Từ Liêm đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.