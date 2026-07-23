XS Miền Nam 23/7 - Kết quả XSMN hôm nay thứ năm 23/7/2026

Kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 5 ngày 23/7/2026

XSMN 23/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam thứ 5 ngày 23/7. Kết quả XSMN hôm nay 23/7/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQ xổ số miền Nam 23/7/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 23/7 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay thứ 5 ngày 23/7/2026

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Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: XSMN quay thưởng ở Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Quay số mở thưởng ở Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Quay thưởng ở Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Sẽ gồm có các đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) quay số.

- Thứ Sáu: XSMN quay thưởng ở Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Quay số mở thưởng ở đài Hậu Giang (XSHG), TP.HCM (XSHCM), Bình Phước (XSBP) và Long An (XSLA).

- Chủ Nhật: Quay thưởng ở đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Lưu ý về thời gian đổi thưởng và nhận thưởng XSMN

- Người trúng thưởng cần thực hiện thủ tục nhận giải trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả bằng cách đến công ty xổ số kiến thiết hoặc đại lý được ủy quyền.

- Công ty xổ số kiến thiết có trách nhiệm giữ bí mật thông tin người trúng thưởng và hoàn tất việc chi trả trong tối đa 5 ngày kể từ khi tiếp nhận đầy đủ hồ sơ lĩnh thưởng hợp lệ.

Xem KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Để cập nhật kết quả XSMN, bạn có thể truy cập vtcnews.vn, nơi cung cấp thông tin nhanh, chính xác và hoàn toàn miễn phí mỗi ngày.

- Người chơi cũng có thể theo dõi trực tiếp chương trình quay số mở thưởng từ 16h15 hằng ngày trên kênh truyền hình của đài mở thưởng tương ứng.

- Nếu có điều kiện, bạn có thể đến trực tiếp trường quay để theo dõi quá trình mở thưởng. Khi trúng giải, việc nhận thưởng cũng được thực hiện tại công ty xổ số kiến thiết phát hành tờ vé.

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