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Bắt Nguyễn Thanh Sang SN 1993 khi ập vào căn nhà thuê, tịch thu 221 căn cước, 180 giấy phép lái xe

| | Xã hội

Nguyễn Thanh Sang SN 1993 được xác định là người cầm đầu đường dây tội phạm trên không gian mạng.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, từ tháng 12/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Đồng Nai phát hiện đường dây chuyên sản xuất, mua bán các loại giấy tờ giả như căn cước công dân, giấy phép lái xe, bằng cấp, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều loại giấy tờ giả mạo khác.

Các đối tượng sử dụng mạng xã hội Facebook để quảng cáo dịch vụ có trả phí, liên lạc với khách hàng thông qua các tài khoản ẩn danh trên các ứng dụng nhắn tin, sử dụng tài khoản ngân hàng "rác", thuê địa điểm ở khu vực hẻo lánh để sản xuất giấy tờ giả, đồng thời sử dụng Telegram, thiết bị Dcom và sim dữ liệu không chính chủ nhằm che giấu hoạt động, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, đấu tranh.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, đấu tranh, làm rõ đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thanh Sang, sinh năm 1993, trú phường Trảng Dài, thành phố Đồng Nai; đối tượng từng có 01 tiền án về tội sản xuất, mua bán con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Quá trình điều tra xác định, đầu tháng 6/2026, Sang thuê một căn nhà tại ấp 20, xã Bình Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh để làm nơi sản xuất giấy tờ giả. Ngày 03/6/2026, lực lượng Công an kiểm tra, bắt giữ đối tượng, thu giữ 221 phôi căn cước công dân; 180 phôi giấy phép lái xe; 39 con dấu giả của các cơ quan, tổ chức; 31 giấy tờ giả đã hoàn thiện, cùng 02 máy tính, 01 máy khắc laser, 05 máy in màu, 01 máy ép phôi và nhiều tang vật, dữ liệu điện tử phục vụ hoạt động phạm tội.

Tại cơ quan điều tra, Sang khai nhận đã thực hiện hành vi sản xuất, mua bán con dấu, giấy tờ giả trên không gian mạng từ cuối năm 2025 nhằm thu lợi bất chính.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Sang về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo khoản 3, Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Chi Chi

Theo Chi Chi

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