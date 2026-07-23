Cục CSGT phát hiện hơn 4.000 lái xe vận tải làm việc quá thời gian quy định

Cán bộ Cục CSGT rà soát dữ liệu giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải

Thông qua dữ liệu giám sát hành trình của phương tiện kinh doanh vận tải truyền về Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông, từ 0h đến 7h ngày 23/7/2026, Cục Cảnh sát giao thông đã rà soát 168 phương tiện kinh doanh vận tải (xe khách, xe tải...) có dấu hiệu vi phạm. Trong đó, Cục đã chuyển thông tin 18 phương tiện (gồm 8 xe khách, 6 xe tải và 4 xe đầu kéo) đang lưu thông trên các tuyến cao tốc cho các đội Tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Phòng Hướng dẫn tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, đường sắt để dừng, kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý 4 trường hợp vi phạm, gồm 2 lái xe điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc theo quy định và 2 trường hợp vi phạm khác liên quan đến thiết bị giám sát hành trình không hoạt động, không sử dụng thẻ nhận dạng lái xe. Đồng thời, lập biên bản xử phạt 4 doanh nghiệp là chủ phương tiện về hành vi giao xe cho người làm công thực hiện hành vi vi phạm theo quy định.

Từ dữ liệu của hệ thống giám sát hành trình, Cục Cảnh sát giao thông cũng phát hiện hơn 4.000 trường hợp lái xe kinh doanh vận tải có dấu hiệu điều khiển phương tiện quá thời gian làm việc. Hiện cơ quan chức năng đang xác minh và gửi thông báo vi phạm đến doanh nghiệp, lái xe theo quy định.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, việc khai thác dữ liệu từ hệ thống giám sát hành trình và camera trên phương tiện tại Trung tâm dữ liệu, quản lý, giám sát, xử lý vi phạm và điều hành giao thông được thực hiện thường xuyên, liên tục nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm của lái xe, phương tiện kinh doanh vận tải; qua đó góp phần bảo đảm an toàn cho hành khách, hàng hóa, phòng ngừa tai nạn giao thông và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh vận tải.

Trước đó, vào ngày 22/7, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, liên tiếp trong thời gian gần đây, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách diễn biến phức tạp. Từ 1/2/2026 đến 5/7/2026, tai nạn giao thông liên quan đến xe khách đã cướp đi sinh mạng của 199 người. Trong chưa đầy một tuần gần đây, đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông do xe khách, làm 11 người tử vong.

Điển hình là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 21/7 tại Quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Hưng Thịnh, tỉnh Đồng Nai, khiến 7 người tử vong. Nguyên nhân là do lái xe ngủ gật, để xe va chạm liên tiếp vào hai đoạn hộ lan bảo vệ bên phải đường và bốc cháy dữ dội.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông liên quan đến hoạt động của xe khách phải được đặt lên hàng đầu, không thể phó mặc sinh mạng và tài sản của hành khách trên xe cho lái xe, chủ xe.

Vì vậy, Cục Cảnh sát giao thông sẽ tổ chức xác minh, đánh giá toàn diện đối với công tác bảo đảm an toàn giao thông của doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách theo quy định của pháp luật về các mặt như: Trách nhiệm của bộ phận theo dõi công tác an toàn giao thông; chất lượng đào tạo, tập huấn kiến thức an toàn giao thông cho lái xe; việc theo dõi, vận hành hệ thống giám sát, camera lắp trên xe khách.

Đồng thời, Cục cũng sẽ nghiên cứu lại quy định về an toàn kỹ thuật của xe giường nằm (thoát hiểm, tốc độ phù hợp, các yếu tố an toàn khác…); đánh giá về những sơ hở (nếu có) trong công tác quản lý Nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải.