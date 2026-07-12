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Đồng loạt khám xét, thu giữ nhiều tài liệu, bắt khẩn cấp Lê Văn Thường và đồng bọn

| | Xã hội

Các tổ công tác đồng loạt triển khai phương án đấu tranh, bắt giữ các đối tượng chủ chốt trong chuyên án.

Công an tỉnh Phú Thọ tối 10/7/2026 cho biết Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã đấu tranh, triệt phá thành công các đối tượng tội phạm đã tổ chức hoạt động đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng với phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng gồm Lê Văn Thường (sinh năm 1991), Phan Văn Tĩnh (sinh năm 1980) và Lê Văn Tuấn (sinh năm 1984), cùng trú tại xã Vĩnh Hưng, tỉnh Phú Thọ, có dấu hiệu tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá.

Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng đã mua quyền sử dụng một trang cá cược bóng đá trên không gian mạng từ các đối tượng không rõ lai lịch thông qua mạng xã hội, sau đó căn cứ tỷ lệ kèo của các trận đấu World Cup để tổ chức cho người chơi tham gia cá cược. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, phương tiện và các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa đường dây.

Đồng loạt khám xét, thu giữ nhiều tài liệu, bắt khẩn cấp Lê Văn Thường và đồng bọn- Ảnh 1.

Lê Văn Thường - Đối tượng chính trong chuyên án - Ảnh: Công an Phú Thọ

Trong quá trình điều tra, Ban chuyên án gặp nhiều khó khăn do các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Người tham gia cá cược đều là những người có mối quan hệ quen biết, được các đối tượng lựa chọn và cấp tài khoản để đăng nhập vào hệ thống cá cược.

Sau khi tiếp nhận trang cá cược, các đối tượng tiếp tục phân chia thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho người chơi, giúp việc giao dịch diễn ra nhanh chóng, kín đáo, hạn chế tiếp xúc trực tiếp và gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Xác định hoạt động cá độ bóng đá trên không gian mạng tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, Ban chuyên án đã khẩn trương thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, lựa chọn thời điểm thích hợp để tổ chức phá án.

Ngày 02/7/2026, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Trưởng Ban chuyên án, các tổ công tác đồng loạt triển khai phương án đấu tranh, bắt giữ các đối tượng chủ chốt trong chuyên án. Quá trình khám xét, lực lượng Công an thu giữ nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử và các đồ vật liên quan, phục vụ công tác điều tra, chứng minh hành vi phạm tội.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng. Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ xác định số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc là khoảng 14 triệu đồng.

Ngày 03/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Văn Thường, Phan Văn Tĩnh và Lê Văn Tuấn để tiếp tục điều tra về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc; đồng thời mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát hình sự khuyến cáo người dân không tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào, kể cả trên không gian mạng. Khi phát hiện các hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc hoặc các trang, tài khoản có dấu hiệu lôi kéo, môi giới cá cược trái phép, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng loạt khám xét, thu giữ nhiều tài liệu, bắt khẩn cấp Lê Văn Thường và đồng bọn- Ảnh 2.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

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