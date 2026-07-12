Khám xét nơi ở, công an bắt giữ cô gái sinh năm 1993

Công an tỉnh Phú Thọ ngày 10/7/2026 cho biết, trong thời gian ngắn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ hai đối tượng về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ số lượng lớn hồng phiến và ma túy tổng hợp, góp phần ngăn chặn nguồn cung ma túy, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Theo đó, qua áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Đội 3, Phòng PC04 phát hiện đối tượng C.N.T. (sinh năm 1985, trú tại xã Mai Hạ, tỉnh Phú Thọ) có nhiều biểu hiện liên quan đến hoạt động mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy và thường xuyên qua lại với các đối tượng nghi vấn trên địa bàn.

Sau thời gian xác minh, thu thập tài liệu, Đội 3 đã xây dựng kế hoạch đấu tranh. Đến khoảng 11 giờ ngày 07/6/2026, Tổ công tác của Phòng PC04 chủ trì, phối hợp Công an xã Mai Hạ phát hiện, bắt quả tang C.N.T. đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 17 viên hồng phiến có tổng khối lượng 1,716 gam.

Cơ quan điều tra đọc Lệnh khám xét tại nhà riêng của đối tượng V.A.V và số tang vật thu giữ - Ảnh: Công an Phú Thọ

Quá trình đấu tranh, C.N.T. khai nhận vừa mua số ma túy trên của một người đàn ông trên địa bàn xã Mai Hạ để sử dụng. Từ lời khai của đối tượng cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, lực lượng Công an nhanh chóng xác định đối tượng V.A.V. (sinh năm 1993, trú tại xã Mai Hạ) là người đã bán số ma túy cho C.N.T. Ngay sau đó, Tổ công tác tiến hành bắt giữ V.A.V. về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét nơi ở của V.A.V., lực lượng Công an thu giữ 250 viên hồng phiến có tổng khối lượng 23,950 gam cùng 2,977 gam ma túy đá và nhiều vũ khí nguy hiểm. Toàn bộ tang vật đã được niêm phong theo đúng quy định để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với C.N.T. và V.A.V. để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.