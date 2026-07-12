Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất bổ sung 3 chức vụ của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

| | Xã hội

Bộ Quốc phòng đề xuất bổ sung Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trong chức vụ cơ bản của sĩ quan.

Tại hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung 09 luật về quân sự, quốc phòng đang được Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Quốc phòng đề xuất sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong đó, đề xuất sửa đổi, bổ sung các điểm g, h, i, k, n, o khoản 1 (chức vụ cơ bản của sĩ quan) Điều 11 Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam như sau:

"g) Tư lệnh, Chính ủy: Binh chủng, Vùng Hải quân; Chỉ huy trưởng, Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh;

h) Phó Tư lệnh, Phó Chính ủy: Binh chủng, Vùng Hải quân; Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh;

i) Sư đoàn trưởng, Chính ủy Sư đoàn;

k) Phó Sư đoàn trưởng, Phó Chính ủy Sư đoàn; Lữ đoàn trưởng, Chính ủy Lữ đoàn;

n) Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên Tiểu đoàn, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ;

o) Phó Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên phó Tiểu đoàn; Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã ;".

Như vậy, so với quy định cũ, Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã được đề xuất trong quy định chức vụ cơ bản của sĩ quan.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định hạn tuổi cao nhất của sĩ quan dự bị

Bộ Quốc phòng cũng đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều 38 như sau:

"Điều 38. Tuổi phục vụ của sĩ quan dự bị

Hạn tuổi cao nhất của sĩ quan dự bị quy định như sau:

Cấp úy: 53;

Thiếu tá: 55;

Trung tá: 57;

Thượng tá: 59;

Đại tá: 61;

Cấp Tướng: 63."

Theo PV

xaydungchinhsach.chinhphu.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người dân kiểm tra sớm VNeID trước 20/8

Người dân kiểm tra sớm VNeID trước 20/8 Nổi bật

Thông báo quan trọng tới người hay mua hàng online

Thông báo quan trọng tới người hay mua hàng online Nổi bật

Thủ tướng Lê Minh Hưng điều động, bổ nhiệm 2 tân Thứ trưởng

Thủ tướng Lê Minh Hưng điều động, bổ nhiệm 2 tân Thứ trưởng

09:10 , 12/07/2026
Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có thông báo quan trọng

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam có thông báo quan trọng

08:39 , 12/07/2026
Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 12/7: Chiều tối nhiều nơi có mưa dông

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 12/7: Chiều tối nhiều nơi có mưa dông

07:50 , 12/07/2026
Điểm chuẩn loạt trường Y phía Nam biến động ra sao trong 3 năm qua?

Điểm chuẩn loạt trường Y phía Nam biến động ra sao trong 3 năm qua?

07:21 , 12/07/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên