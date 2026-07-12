Từ 13/7/2026: Nhóm người này được nhận thêm 1.012.000 đồng, không phân biệt ngạch bậc, chức vụ

Câu 1: Nghị định 190/2026/NĐ-CP áp dụng chính sách trợ cấp đặc thù mới cho nhóm đối tượng nào?

A. Cán bộ, công chức, viên chức. ✓

B. Toàn bộ người lao động tự do.

C. Người thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

D. Thành viên các tổ chức xã hội.

Giải thích: Theo quy định tại Nghị định 190/2026/NĐ-CP, chính sách trợ cấp đặc thù mới này được áp dụng trực tiếp cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện các nhiệm vụ chuyên biệt.

Chính sách nhân văn này nhằm hỗ trợ kịp thời cho đội ngũ nhân sự trong khu vực công khi phải đối mặt với các tình huống phát sinh đặc thù, đòi hỏi trách nhiệm và áp lực công việc cao ngoài nhiệm vụ thường nhật của họ.

Đáp án đúng là: A. Cán bộ, công chức, viên chức.

Câu 2: Nhóm đối tượng thụ hưởng sẽ được nhận khoản trợ cấp này khi thực hiện nhiệm vụ gì?

A. Làm việc vào ngày nghỉ lễ.

B. Đạt thành tích xuất sắc năm.

C. Công tác tại vùng biên giới.

D. Làm việc trong tình trạng khẩn cấp. ✓

Giải thích: Khoản trợ cấp đặc thù được chi trả khi cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp có yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm.

Đây là những tình huống đặc thù, tiềm ẩn nguy cơ cao ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của người thực hiện nhiệm vụ. Do đó, việc bổ sung trợ cấp là cần thiết để bù đắp những rủi ro phát sinh trong quá trình công tác này.

Đáp án đúng là: D. Làm việc trong tình trạng khẩn cấp.

Từ ngày 13/7/2026, cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp có yếu tố đặc biệt độc hại, nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao ảnh hưởng đến tính mạng và sức khỏe sẽ được hưởng thêm khoản trợ cấp mới với mức 1.012.000 đồng theo quy định. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Câu 3: Mức trợ cấp bổ sung đặc thù theo Nghị định 190/2026/NĐ-CP được tính toán dựa trên cơ sở nào?

A. Chỉ số giá tiêu dùng CPI.

B. Mức lương cơ sở hiện hành. ✓

C. Doanh thu của đơn vị sự nghiệp.

D. Hệ số lương theo ngạch bậc.

Giải thích: Theo văn bản pháp lý mới, mức trợ cấp độc hại, nguy hiểm trong điều kiện khẩn cấp được tính toán dựa trên mức lương cơ sở là 2.530.000 đồng/tháng theo Nghị định 161/2026/NĐ-CP.

Việc lấy mức lương cơ sở làm hệ quy chiếu tham chiếu giúp bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán với hệ thống thang bảng lương chung của Nhà nước và dễ dàng điều chỉnh tương ứng khi có sự thay đổi về chính sách tiền lương vĩ mô.

Đáp án đúng là: B. Mức lương cơ sở hiện hành.

Câu 4: Nguyên tắc chi trả khoản hỗ trợ thêm 1.012.000 đồng này được áp dụng như thế nào?

A. Tính theo thâm niên công tác.

B. Phân chia theo hệ số lương.

C. Cào bằng không phân biệt chức vụ. ✓

D. Chỉ áp dụng cho cấp quản lý.

Giải thích: Khoản hỗ trợ bổ sung trị giá 1.012.000 đồng này được áp dụng thống nhất cho mọi nhân sự thực hiện nhiệm vụ đặc thù mà không phân biệt ngạch bậc, chức vụ.

Nguyên tắc này thể hiện tính công bằng xã hội trong việc bù đắp hao tổn sức khỏe và rủi ro tính mạng. Khi đối mặt với hiểm nguy trong tình trạng khẩn cấp, mọi đối tượng công tác đều chịu mức độ rủi ro tương đương nhau, không phụ thuộc vào vị trí hành chính.

Đáp án đúng là: C. Cào bằng không phân biệt chức vụ.

Câu 5: Trong suốt thời gian làm nhiệm vụ đặc thù này, tiền lương ngạch bậc hiện tại của nhân sự được xử lý ra sao?

A. Giữ nguyên lương và các phụ cấp. ✓

B. Bị tạm dừng chi trả hoàn toàn.

C. Chỉ được nhận phụ cấp độc hại.

D. Giảm một nửa mức lương cơ bản.

Giải thích: Bên cạnh khoản trợ cấp độc hại phát sinh mới, cán bộ, công chức, viên chức trong suốt thời gian làm nhiệm vụ vẫn được cơ quan quản lý giữ nguyên tiền lương theo ngạch, bậc, cấp hàm, chức vụ cùng các phụ cấp hiện hưởng khác.

Chính sách này nhằm bảo vệ quyền lợi cơ bản và bảo đảm thu nhập nền tảng ổn định cho người lao động, giúp họ an tâm hoàn thành tốt các trọng trách đặc thù được giao phó.

Đáp án đúng là: A. Giữ nguyên lương và các phụ cấp.