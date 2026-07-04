Mức phụ cấp cho NSƯT, NSND cao nhất là 60%

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 261/2026/NĐ-CP quy định về phụ cấp ưu đãi nghề, chế độ bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn.

Nghị định áp dụng với viên chức, người lao động hoạt động đặc thù về nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập nghệ thuật biểu diễn, đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc lực lượng vũ trang.

Cụ thể, từ ngày 1/7/2026 đến 30/6/2027, người lao động hoạt động đặc thù về nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập nghệ thuật biểu diễn, đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc lực lượng vũ trang được áp dụng các mức phụ cấp ưu đãi nghề.

Phụ cấp ưu đãi nghề được tính theo công thức: Phụ cấp ưu đãi nghề = Mức lương cơ sở x (Hệ số lương theo cấp bậc quân hàm hoặc theo ngạch, bậc hiện hưởng + Hệ số phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) + Hệ số % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có)) x Mức phụ cấp ưu đãi nghề.

Chính phủ vừa ban hành nghị định quy định về phụ cấp ưu đãi nghề, chế độ bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn.

Mức 50% áp dụng đối với chỉ huy âm nhạc các hình thức dàn nhạc và hợp xướng, diễn viên tuồng, chèo, cải lương, xiếc, múa rối nước, thanh nhạc nhạc kịch (opera), múa cổ điển (ballet), diễn viên biểu diễn nhạc cụ hơi thuộc bộ đồng, bộ gỗ trong dàn nhạc giao hưởng.

Mức 40% áp dụng với diễn viên kịch dân ca, nhạc kịch. Mức 30% áp dụng cho diễn viên kịch nói, kịch hình thể, kịch câm, diễn viên thể hiện ca khúc mới, hợp xướng, diễn viên múa rối cạn...

Nghệ sĩ biểu diễn nhạc cụ điện tử được hưởng 20%. Đối với lực lượng kỹ thuật phục vụ biểu diễn như kỹ thuật viên âm thanh, ánh sáng, sân khấu, nhân viên hậu đài, hóa trang, phục trang và đạo cụ, mức phụ cấp ưu đãi nghề là 20%.

Từ ngày 1/7/2027 đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới, các mức phụ cấp tiếp tục được điều chỉnh tăng. Theo đó, mức cao nhất nâng lên 60%, các mức còn lại lần lượt là 50%, 40%, 30% và 20% tùy theo từng nhóm chức danh nghề nghiệp.

Nghệ sĩ nhân dân được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 50% từ ngày 1/7/2026 đến 30/6/2027 và tăng lên 60% từ ngày 1/7/2027. Nghệ sĩ ưu tú được hưởng mức 40% trong giai đoạn đầu và tăng lên 50% sau ngày 1/7/2027.

Nghệ sĩ nhân dân được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề 50% từ ngày 1/7.

Bên cạnh phụ cấp ưu đãi nghề, nghị định cũng quy định chế độ bồi dưỡng luyện tập và bồi dưỡng biểu diễn theo số buổi thực tế.

Trong giai đoạn từ 1/7/2026 đến 30/6/2027, mức bồi dưỡng luyện tập dao động từ 3% đến 7% mức lương cơ sở cho mỗi buổi, tùy theo vị trí và vai trò của nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, kỹ thuật viên và nhân viên phục vụ.

Từ 1/7/2027, mức bồi dưỡng được nâng lên từ 5% đến 15% mức lương cơ sở mỗi buổi.

Chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn được chi trả bằng tiền và không dùng để tính đóng, hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật.