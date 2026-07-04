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Ngư dân dầm mưa, chạy đua giữ tàu trước giờ bão số 1 đổ bộ

| | Xã hội

Trước diễn biến phức tạp của bão số 1 (Maysak), hàng nghìn tàu thuyền tại Quảng Ninh đã hối hả tìm nơi neo đậu. Mặc cho mưa lớn trắng trời, nhiều ngư dân vẫn đội mưa, chạy đua với thời gian để gia cố lại khối tài sản lớn nhất của mình trước khi bão đổ bộ.

Ngư dân dầm mưa, chạy đua giữ tàu trước giờ bão số 1 đổ bộ- Ảnh 1.

Chiều 4/7, ảnh hưởng của bão số 1 (Maysak) trên vùng biển Quảng Ninh có mưa rất to kèm với gió mạnh. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ, tâm bão số 1 ở trên vùng biển tỉnh Quảng Ninh, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11 và di chuyển theo hướng Bắc với tốc độ 10-15km/h. Dự báo đến đêm nay, bão gây tác động đối với khu vực đất liền ven biển Quảng Ninh.

Ngư dân dầm mưa, chạy đua giữ tàu trước giờ bão số 1 đổ bộ- Ảnh 2.

Ghi nhận của PV Báo Tiền Phong, vào cuối giờ chiều, bất chấp trời mưa to, nhiều ngư dân tranh thủ chạy ra thuyền để kiểm tra, thay thế thiết bị chạy máy bơm nước cho thuyền...

Ngư dân dầm mưa, chạy đua giữ tàu trước giờ bão số 1 đổ bộ- Ảnh 3.

Ngư dân tranh thủ thả neo và buộc lại các thuyền sát với nhau tránh hư hỏng do va đập.

Ngư dân dầm mưa, chạy đua giữ tàu trước giờ bão số 1 đổ bộ- Ảnh 4.

Những chiếc thuyền từ khu vực khác tất bật chạy về khu neo đậu tránh bão.

Ngư dân dầm mưa, chạy đua giữ tàu trước giờ bão số 1 đổ bộ- Ảnh 5.

"Chiếc thuyền là cả tài sản lớn của tôi nên tranh thủ lúc trời lặng gió, gọi đò chạy ra kiểm tra lại dây cũng như hệ thống bơm nước trước khi trời tối", anh Quân, quê Thanh Hóa chia sẻ.

Ngư dân dầm mưa, chạy đua giữ tàu trước giờ bão số 1 đổ bộ- Ảnh 6.

Nhiều thời điểm mưa lớn trắng trời nhưng nhiều người dân vẫn quyết tâm đi ra nơi thuyền của mình neo đậu.

Ngư dân dầm mưa, chạy đua giữ tàu trước giờ bão số 1 đổ bộ- Ảnh 7.

Vào lúc ngớt mưa, người phụ nữ tất bật chèo đò để đưa ngư dân ra thăm thuyền.

Ngư dân dầm mưa, chạy đua giữ tàu trước giờ bão số 1 đổ bộ- Ảnh 8.

Nhiều khách du lịch ở nơi khác đến tranh thủ trời ngớt mưa ra biển chụp ảnh check-in trước giờ bão về.

Ngư dân dầm mưa, chạy đua giữ tàu trước giờ bão số 1 đổ bộ- Ảnh 9.

Cùng với đó, lực lượng chức năng tích cực rà soát, kiểm tra toàn bộ khu vực nơi tránh trú bão. Trước diễn biến phức tạp của bão số 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao, huy động gần 4.000 cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang tỉnh và các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ.

Ngư dân dầm mưa, chạy đua giữ tàu trước giờ bão số 1 đổ bộ- Ảnh 10.

Để bảo đảm khả năng cơ động, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh đã bố trí gần 70 xe ô tô cùng gần 60 phương tiện tàu, xuồng và xe đặc chủng ứng trực theo phương án, sẵn sàng triển khai đến các địa bàn trọng điểm khi có yêu cầu. Các lực lượng khác cũng sẵn sàng thiết bị cứu hộ khi bão diễn biến phức tạp.

Theo Quốc Nam

Tiền Phong

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