Khám xét nơi ở của TikToker Đỗ Mạnh Tùng SN 1987, công an thu giữ kho hàng "nóng"

Công an tỉnh Thanh Hóa tối 30/7/2026 cho biết, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Hợp Tiến đã triệt xóa đường dây lợi dụng các nền tảng mạng xã hội như TikTok, Zalo để quảng cáo, mua bán súng ná (dạng súng săn) cùng các linh kiện lắp ráp.

Trước đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Hợp Tiến xác định Lê Đức Anh (sinh năm1993), trú xã Tân Ninh, tỉnh Thanh Hóa là nhân viên của nhà xe Giang Thắng chạy tuyến Thanh Hóa - Hà Nội và ngược lại, có hành vi vận chuyển số lượng lớn linh kiện lắp ráp súng ná từ Hà Nội về Thanh Hóa để bán lại cho các đối tượng có nhu cầu.

Các đối tượng Lê Đức Anh (áo tím), Phạm Văn Ba (áo xanh), Đỗ Mạnh Tùng (áo ghi) tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Thanh Hóa Các đối tượng Lê Đức Anh (áo tím), Phạm Văn Ba (áo xanh), Đỗ Mạnh Tùng (áo ghi) tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Ngày 17/7/2026, Công an xã Hợp Tiến đã tổ chức mật phục, kiểm tra, bắt quả tang Lê Đức Anh sử dụng xe trung chuyển của nhà xe vận chuyển số linh kiện súng ná đến giao cho khách trên địa bàn xã Hợp Tiến. Tang vật thu giữ gồm 24 tay cầm nhựa, 24 tay nắm cò, 24 thân và rãnh trượt bằng kim loại, 24 tay đỡ thân ná, 96 trụ đỡ dây cáp và dây cao su, 24 dây cáp kim loại, 96 dây cao su cùng nhiều ốc vít, lò xo và các linh kiện khác phục vụ việc lắp ráp súng ná.

Quá trình điều tra, xác minh bước đầu xác định, toàn bộ số linh kiện lắp ráp súng ná bị thu giữ là của Đặng Quyền Anh (sinh năm 2002) trú tại thôn Lam Sơn, xã Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội. Số linh kiện này được Quyền Anh mua từ Phạm Văn Ba (sinh năm 1991) trú xã Phú Xuyên, thành phố Hà Nội, sau đó thuê vận chuyển về Thanh Hóa để bán cho các đối tượng có nhu cầu trên địa bàn.

Mở rộng điều tra, Công an xã Hợp Tiến đã phối hợp Công an Thành phố Hà Nội triệu tập Đặng Quyền Anh và Phạm Văn Ba đến cơ quan Công an để làm việc. Tại cơ quan Công an, Phạm Văn Ba khai nhận đã lên mạng tìm kiếm thông tin và đặt mua linh kiện súng ná trên Tiktok từ Đỗ Mạnh Tùng (sinh năm 1987), trú tại tổ 6, phường Quan Triều, tỉnh Thái Nguyên sau đó về láp ráp thành súng hoàn chỉnh hoặc bán lại linh kiện cho khách để kiếm lời.

Toàn bộ tang vật bị thu giữ - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tiếp tục điều tra, xác minh, Công an xã Hợp Tiến đã triệu tập, làm việc và phối hợp khám xét nơi ở của Đỗ Mạnh Tùng, qua đó đã phát hiện và thu giữ số lượng lớn linh kiện, phụ kiện phục vụ việc lắp ráp súng ná và nỏ bắn bi, gồm: 739 hộp linh kiện súng ná; 97 bộ phụ kiện súng loại lớn; 200 bộ phụ kiện súng nhỏ; 178 thanh thân kim loại súng ná; 925 thanh nhôm rút; 840 thanh thân trượt của súng; 197 cò kẹp bi; 20 hộp phụ kiện nỏ bắn bi; 20 hộp phụ kiện nỏ bắn tên; 193 hộp ống nhòm 10X; khoảng 40 kg mũi tên, bi sắt và nhiều tang vật khác có liên quan.

Tại cơ quan Công an, Đỗ Mạnh Tùng khai nhận do nhận thấy nhu cầu của người dân mua súng ná để săn bắn nhiều nên đã liên hệ mua số linh kiện trên với đối tượng người Trung Quốc về tập kết tại nơi ở, sau đó quay video giới thiệu “sản phẩm” đăng lên mạng xã hội Tiktok để quảng cáo và tìm kiếm khách hàng. Sau khi khách hàng đặt mua thì đối tượng tách thành các linh kiện riêng lẻ để gửi hàng qua các công ty chuyển hàng hoặc gửi xe khách cho khách hàng nhằm thu lợi bất chính.

Hiện vụ việc đang được Công an xã Hợp Tiến tiếp tục điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.