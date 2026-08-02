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Ra quyết định khởi tố Giám đốc Việt KTV Vũ Phi Điệp SN 1980

| | Xã hội

Điện tử Việt KTV khai thác trái phép hàng nghìn tác phẩm âm nhạc.

Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Bị can đã lợi dụng công nghệ thông tin, môi trường mạng và các nền tảng số để khai thác trái phép các tác phẩm âm nhạc đang được bảo hộ tại Việt Nam nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các chủ thể quyền trong và ngoài nước.

Cụ thể, Vũ Phi Điệp (sinh năm 1980; trú tại số 865A đường Giải Phóng, phường Hoàng Mai, thành phố Hà Nội), Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Điện tử Việt KTV, mặc dù chưa ký bất kỳ hợp đồng sử dụng bản quyền nào nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên kỹ thuật sao chép các tác phẩm âm nhạc từ nhiều nền tảng số, xử lý thành dữ liệu karaoke và chuyển sang định dạng riêng để tích hợp vào các thiết bị mang thương hiệu VietKTV.

Dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống điện toán đám mây và ổ cứng gốc dung lượng 4TB, sau đó sao chép vào các đầu karaoke hoặc đầu liền màn hình trước khi đưa ra thị trường. Đối với các sản phẩm không gắn ổ cứng, người sử dụng vẫn có thể tải bài hát miễn phí từ hệ thống trực tuyến đã được kết nối sẵn.

Từ năm 2023 đến tháng 6/2026, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Điện tử Việt KTV đã phân phối 919 sản phẩm, thu lợi bất chính khoảng 852 triệu đồng. Qua rà soát hơn 41.000 tệp dữ liệu, Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam bước đầu xác định có khoảng 1.500 tác phẩm âm nhạc thuộc phạm vi quản lý bị khai thác trái phép, gây thiệt hại tạm tính khoảng 600 triệu đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Vũ Phi Điệp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngày 07/7/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Phi Điệp về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo khoản 2 Điều 225 Bộ luật Hình sự; quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Theo Chi Chi

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