Công an đề nghị 753 chủ phương tiện mang biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168
Hàng trăm trường hợp vi phạm giao thông vừa bị phát hiện và xử lý phạt nguội thông qua hệ thống camera giám sát.
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Ngày 28/7, theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, trong tuần từ 20/7/2026 đến ngày 26/7/2026, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã ghi nhận 257 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý bằng hình thức phạt nguội.
Theo đó, qua hệ thống camera giám sát phát hiện 13 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm:
Qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, ghi nhận 233 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm: 109 phương tiện xe ô tô; 124 phương tiện xe mô tô.
Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 11 lượt phương tiện vi phạm lỗi Quay đầu xe tại nơi có biển báo hiệu có nội dung cấm quay đầu đối với loại phương tiện đang điều khiển, gồm:
Trước đó, Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cũng đã công bố danh sách phạt nguội mới nhất. Theo đó, từ ngày 1/7 - 20/7, Công an phát hiện có 496 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
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