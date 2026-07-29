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Khám xét khẩn cấp, khởi tố Lê Thị Kim Nhung liên quan 600 tỷ đồng, thu giữ 1.874 hợp đồng

| | Xã hội

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố vụ án lừa đảo huy động khoảng 600 tỷ đồng bằng hợp đồng góp vốn đầu tư.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Bắc Ninh đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đây là đường dây chuyên dựng vỏ bọc doanh nghiệp để kêu gọi đầu tư, huy động vốn trái phép với số tiền giao dịch lên tới khoảng 600 tỷ đồng.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, các bị can bị khởi tố gồm:

Lê Thị Kim Nhung (sinh năm 1983, HKTT tại chung cư Quang Minh, phường Bắc Giang; hiện trú tại đường Huỳnh Thúc Kháng 2, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) — đối tượng chủ mưu.

Ngô Tiến Tiếp (sinh năm 1983, trú tại khu Tiên Xá, phường Hạp Lĩnh, tỉnh Bắc Ninh) — bạn trai của Nhung.

Lê Thế Chín (sinh năm 1980, trú tại tổ dân phố Tân Sơn 1, phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh) — anh trai của Nhung.

Hoàng Thị Tuyên (sinh năm 1984, trú tại tổ dân phố Nam Phú, phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) — kế toán công ty.

Khám xét khẩn cấp, khởi tố Lê Thị Kim Nhung liên quan 600 tỷ đồng, thu giữ 1.874 hợp đồng - Ảnh 1.

Chân dung các đối tượng. Ảnh: CA Bắc Ninh

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện dấu hiệu bất thường trong hoạt động huy động vốn của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina và Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Quốc tế Minh An. Nhận thấy nguy cơ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, bóc gỡ.

Vỏ bọc doanh nghiệp và chiêu trò "lãi suất 10 - 20%/tháng"

Kết quả điều tra ban đầu chỉ ra rằng, năm 2017, Lê Thị Kim Nhung đứng ra thành lập Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ HN Vina chuyên về cung ứng lao động và làm dịch vụ visa. Đến giai đoạn 2020 - 2021, do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, công ty lâm vào khủng hoảng, nợ thuế lên đến 15 tỷ đồng và mất khả năng vận hành.

Trong thời gian này, Nhung cùng bạn trai là Ngô Tiến Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn Exness và liên tục thua lỗ. Để có kinh phí "gỡ gạc", cả hai quyết định thuê địa điểm tại tổ dân phố Tân An (phường Tân Tiến, tỉnh Bắc Ninh) mở văn phòng, treo biển hiệu công ty nhằm tạo vỏ bọc uy tín để huy động tiền từ các nhà đầu tư cá nhân.

Khám xét khẩn cấp, khởi tố Lê Thị Kim Nhung liên quan 600 tỷ đồng, thu giữ 1.874 hợp đồng - Ảnh 2.

Công an khám xét nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng. Ảnh: CA Bắc Ninh

Khám xét khẩn cấp, khởi tố Lê Thị Kim Nhung liên quan 600 tỷ đồng, thu giữ 1.874 hợp đồng - Ảnh 3.

Ảnh: CA Bắc Ninh

Để vận hành hệ thống, Nhung phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng mắt xích:

Kế toán Hoàng Thị Tuyên: Soạn thảo các hợp đồng góp vốn với thông tin sai lệch, quảng bá công ty đang kinh doanh đa ngành (bất động sản, tài chính, visa, cung ứng lao động). Hợp đồng đưa ra các cam kết hấp dẫn như lợi nhuận 10 - 20%/tháng, "không rủi ro, bảo toàn 100% vốn", cho phép rút vốn chỉ sau 3 ngày thông báo.

Lê Thế Chín: Trực tiếp tìm kiếm, tư vấn và chèo kéo khách hàng tham gia các gói đầu tư.

Tiền góp vốn của nhà đầu tư được nộp trực tiếp cho Tuyên hoặc chuyển vào tài khoản cá nhân của nhóm đối tượng, sau đó toàn bộ nguồn tiền được gom về cho Lê Thị Kim Nhung quản lý.

Số tiền huy động được, Nhung và Tiếp tiếp tục nướng vào các lệnh giao dịch ngoại hối trên sàn Exness. Do liên tục thua lỗ, nhóm đối tượng áp dụng chiêu thức "lấy tiền của người sau trả lãi cho người trước" để duy trì niềm tin và tiếp tục thu hút nguồn vốn mới.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của Lê Thị Kim Nhung, lực lượng chức năng đã thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều hồ sơ, phương tiện liên quan.

Khám xét khẩn cấp, khởi tố Lê Thị Kim Nhung liên quan 600 tỷ đồng, thu giữ 1.874 hợp đồng - Ảnh 4.

Tang vật thu giữ. Ảnh: CA Bắc Ninh

Thống kê sơ bộ từ tháng 8/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Nhung đã chỉ đạo huy động khoảng 600 tỷ đồng từ hơn 200 cá nhân. Trong đó, các đối tượng đã chi trả, tất toán cho một số khách hàng hơn 100 tỷ đồng. Hiện tại, còn 141 nhà đầu tư chưa được hoàn trả với tổng dư nợ chiếm đoạt khoảng 474 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan để xử lý nghiêm theo pháp luật.

Thông báo tìm bị hại: Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị các cá nhân là bị hại hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án trên chủ động liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại: 0986.047.232 (gặp Điều tra viên, Thiếu tá Nguyễn Việt Minh) để phối hợp giải quyết.

Chi Chi

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

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