Bắt giữ thêm Lê Nhật Tài SN 2000 sau khi đột kích 1 tòa nhà trong vụ án 2.300 tỷ đồng

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cao Bằng ngày 2/8/2026 cho biết, tiếp tục mở rộng đấu tranh Chuyên án 018L về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản, ngày 31/7, Ban Chuyên án Công an tỉnh bắt giữ thêm 3 đối tượng giữ vai trò cốt cán trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới, xuyên quốc gia hoạt động dưới hình thức sử dụng "app tình cảm" để chiếm đoạt tài sản.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Lê Văn Sỹ (sinh năm 1994, trú tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh); Lê Nhật Tài (sinh năm 2000, trú tại xã Phú Thọ, tỉnh Thanh Hóa) và Chu Văn Thành (sinh năm 1988, trú tại xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn). Qua điều tra xác định, các đối tượng đều giữ vai trò quan trọng trong tổ chức tội phạm. Việc bắt giữ 3 đối tượng đã hoàn tất quá trình bóc gỡ, triệt phá toàn bộ đường dây trong chuyên án.

Các đối tượng từ trái san Lê Văn Sỹ, Lê Nhật Tài và Chu Văn Thành - Ảnh: Công an Cao Bằng

Trước đó, ngày 31/1/2026, Công an tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Tây Ninh, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và Cảnh sát Hoàng gia Campuchia đồng loạt kiểm tra tòa nhà V2, Khu Hoàng Nam, thành phố Ba Vẹt, tỉnh Svay Riêng (Campuchia).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều công dân Việt Nam làm việc tại các "công ty" do người nước ngoài điều hành, có dấu hiệu tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng và đã đưa các đối tượng về Việt Nam để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố 2 vụ án với 64 bị can về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản. Kết quả điều tra xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt của các bị hại trên cả nước lên tới hơn 2.300 tỷ đồng.

Việc bắt giữ thêm 3 đối tượng cốt cán là kết quả quan trọng trong quá trình mở rộng điều tra Chuyên án 018L, thể hiện quyết tâm của lực lượng Công an trong đấu tranh, triệt xóa các tổ chức tội phạm công nghệ cao hoạt động xuyên biên giới, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và bảo vệ tài sản của Nhân dân.