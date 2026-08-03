52 giáo viên đồng loạt nghỉ dạy tại trường mầm non quốc tế: Có người làm 5 năm, lương thực nhận chỉ 5,5 triệu đồng/tháng

Báo VietNamNet đưa tin, sáng 1/8, nhiều phụ huynh đưa con đến Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) như thường lệ nhưng bất ngờ không thể gửi trẻ do nhiều giáo viên đồng loạt nghỉ dạy. Sự việc khiến hoạt động của nhà trường bị xáo trộn, nhiều gia đình rơi vào cảnh bị động, buộc phụ huynh phải đưa con trở về nhà hoặc tìm người trông giữ tạm thời.

Theo phản ánh của một số giáo viên, việc đồng loạt nghỉ dạy là để kiến nghị nhà trường điều chỉnh chế độ tiền lương và xem xét lại điều khoản trong hợp đồng lao động.

Một nữ giáo viên cho biết, đã có 5 năm làm việc tại trường nhưng mức lương thực nhận sau khi trừ các khoản bảo hiểm chỉ khoảng 5,5 triệu đồng mỗi tháng.

"Chúng tôi mong muốn nhà trường tăng lương để phù hợp với chi phí sinh hoạt hiện nay. Ngoài ra, giáo viên cũng đề nghị bỏ điều khoản truy thu học phí đối với con giáo viên nếu nghỉ việc trước thời hạn cam kết", giáo viên này nói.

Theo giáo viên, trước đây con của giáo viên theo học tại trường được miễn học phí. Tuy nhiên, trong hợp đồng vài năm trở lại đây, giáo viên muốn tiếp tục hưởng chính sách này phải ký hợp đồng dài hạn và cam kết làm việc tối thiểu 2 năm. Nếu nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, giáo viên phải hoàn trả toàn bộ khoản học phí đã được miễn cho con trong thời gian theo học.

Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus

Theo VnExpress, bà Nguyễn Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty cổ phần Tâm Sinh Lộc - chủ trường, xác nhận hôm qua có 52/69 giáo viên không đến làm việc. Sự việc diễn ra đột ngột, khiến trường bị động trong tổ chức dạy học.

Theo bà Hảo, giáo viên nhận lương từ 6,3 đến hơn 9 triệu đồng mỗi tháng, trung bình khoảng 6,9 triệu đồng, tùy thâm niên. Trong cuộc gặp chiều 1/8, công ty vẫn giữ nguyên phương án lương, không tăng. 24 người từng nộp đơn thanh lý hợp đồng và một số khác cuối cùng quyết định trở lại làm việc từ đầu tuần tới.

Trước đó, trường hai lần đối thoại với giáo viên về hợp đồng và lương. Phía trường dự kiến tăng tối thiểu 500.000 đồng mỗi tháng từ 1/8, song tập thể giáo viên đề xuất mức tăng ít nhất một triệu đồng.

Đại diện trường cho biết việc trả lương phải cân đối từ lợi nhuận năm trước. Do doanh thu hiện ở mức "cầm chừng", nên lương hiện tại (chưa gồm tiền ăn sáng và trưa) được cho là phù hợp. Trường dự tính điều động giáo viên từ cơ sở khác hoặc để quản lý (hiệu trưởng, hiệu phó) tham gia giảng dạy nếu thiếu người.

"Nếu có thể tăng, chúng tôi đã thực hiện ngay, không chờ người lao động kiến nghị", bà Hảo nói.