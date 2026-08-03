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Lệnh bắt tạm giam hàng loạt xe ôm: Trương Văn Ngọc Toàn SN 1993, Hồ Tấn Cầu SN 1984

| | Xã hội

Công an TP Đà Nẵng đã bắt tạm giam 5 đối tượng cướp tài sản của du khách nước ngoài sau gần 3 năm gây án

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an thành phố và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố về rà soát, kiểm tra các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, ngày 30/7/2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 đối tượng về hành vi "Cướp tài sản" xảy ra ngày 23/8/2023 tại thôn Trà Quế, xã Cẩm Hà, TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay là phường Hội An Tây, TP.Đà Nẵng.

Lệnh bắt tạm giam hàng loạt xe ôm: Trương Văn Ngọc Toàn SN 1993, Hồ Tấn Cầu SN 1984 - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tống đạt các quyết định với nhóm đối tượng. Ảnh: CA Đà Nẵng

Các bị can gồm: Trương Văn Ngọc Toàn (sinh năm 1993, trú phường Hội An Đông), Hồ Tấn Cầu (sinh năm 1984) và Huỳnh Tấn Tài (sinh năm 1992), cùng trú phường Hội An), Nguyễn Quốc Quảng (sinh năm 1987, trú phường Hội An Tây) và Trần Văn Đức (sinh năm 1989, trú phường Điện Bàn Đông), cùng TP.Đà Nẵng.

Theo kết quả điều tra, rạng sáng 23/8/2023, anh Andreas Myrup (sinh năm 2002) và anh William Trollund (sinh năm 2003), đều mang quốc tịch Đan Mạch được Trương Văn Ngọc Toàn và Hồ Tấn Cầu (làm nghề xe ôm) nhận chở về khách sạn sau khi thống nhất giá cước.

Trong quá trình di chuyển, Nguyễn Quốc Quảng, Huỳnh Tấn Tài và Trần Văn Đức điều khiển xe máy bám theo với mục đích thực hiện thủ đoạn 'xiệt tiền" (lợi dụng sơ hở của khách nước ngoài để chiếm đoạt tài sản - PV).

Khi đến gần khách sạn, anh Andreas Myrup lấy ví để thanh toán tiền xe thì Trương Văn Ngọc Toàn dùng đèn pin chiếu thẳng vào ví nhằm làm nạn nhân mất tập trung, sau đó cầm toàn bộ số tiền 540.000 đồng mà không trả lại, mặc dù tiền công đã thỏa thuận chỉ là 40.000 đồng.

Lệnh bắt tạm giam hàng loạt xe ôm: Trương Văn Ngọc Toàn SN 1993, Hồ Tấn Cầu SN 1984 - Ảnh 2.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CA Đà Nẵng

Cùng thời điểm, anh William Trollund đưa cho Hồ Tấn Cầu 50.000 đồng và yêu cầu trả lại tiền thừa nhưng Cầu không có tiền để thối. Khi anh Andreas Myrup mở ví kiểm tra, phát hiện bị mất tiền nên yêu cầu Toàn trả lại. Toàn chỉ trả lại 500.000 đồng, tuy nhiên nạn nhân cho rằng vẫn còn bị chiếm đoạt số tiền lớn nên đã vứt tờ 500.000 đồng xuống đất và phản ứng.

Ngay lúc này, Huỳnh Tấn Tài và Trần Văn Đức cầm đoạn gỗ dài khoảng 60 cm tiến đến uy hiếp, liên tục hô "Go, go", đe dọa tấn công khiến hai du khách hoảng sợ bỏ chạy vào khách sạn. Lợi dụng việc các bị hại không dám chống cự, nhóm đối tượng nhặt 500.000 đồng rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Sau đó, cả nhóm quay về khu vực cầu An Hội, mang theo số tiền chiếm đoạt được và chia nhau tiêu xài.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của các đối tượng đủ yếu tố cấu thành tội "Cướp tài sản" và đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Chi Chi

Đời sống và pháp luật

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