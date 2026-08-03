Quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức từ 01/8/2026

Trong đó, Nghị định số 300/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định 170/2025/NĐ-CP về đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào làm công chức.

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị định là sửa đổi quy định về đối tượng, tiêu chuẩn và điều kiện tiếp nhận vào làm công chức. Theo đó, căn cứ nhu cầu sử dụng nhân lực có thể đáp ứng ngay yêu cầu công việc, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng được xem xét tiếp nhận vào làm công chức đối với nhiều nhóm đối tượng như:

Chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi, doanh nhân tiêu biểu, xuất sắc đang công tác tại cơ quan, tổ chức, đơn vị ngoài khu vực công lập theo chính sách thu hút đối với người có tài năng;

Viên chức;

Người hưởng lương trong Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, tổ chức cơ yếu mà không phải là công chức;

Người đang giữ chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng trở lên tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;

Người đã từng là cán bộ, công chức sau đó được cấp có thẩm quyền quyết định chuyển đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác mà không phải là cán bộ, công chức;

Người được tuyển dụng theo chỉ tiêu biên chế được cấp có thẩm quyền giao làm việc trong các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ;

Đội viên Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013 - 2020, sau khi kết thúc Đề án tiếp tục ký hợp đồng lao động làm việc tại xã.

Để được tiếp nhận, các đối tượng phải đáp ứng đầy đủ điều kiện đăng ký dự tuyển công chức theo Luật Cán bộ, công chức năm 2025; không thuộc các trường hợp bị cấm hoặc đang trong thời gian xem xét, thi hành kỷ luật.

Đối với nhóm chuyên gia, nhà khoa học, luật gia, luật sư giỏi và doanh nhân tiêu biểu, Nghị định yêu cầu phải có kết quả nghiên cứu, sản phẩm, sáng kiến hoặc giải pháp khoa học đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn, đồng thời có uy tín được cộng đồng khoa học hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành công nhận. Đối với các nhóm đối tượng còn lại, điều kiện chung là phải có tối thiểu 5 năm công tác liên tục ở vị trí phù hợp với yêu cầu chuyên môn của vị trí việc làm dự kiến tiếp nhận, có tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Thời gian công tác ở các vị trí tương đương có thể được cộng dồn nếu đáp ứng quy định.

Nghị định cũng sửa đổi quy định về xếp lương đối với người được tuyển dụng hoặc tiếp nhận vào làm công chức. Theo quy định mới, người được tuyển dụng hoặc tiếp nhận sẽ được xếp lương theo ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm. Trường hợp đã có thời gian công tác phù hợp với chuyên môn, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và đảm nhiệm công việc tương ứng trước khi tuyển dụng thì thời gian này được xem xét làm căn cứ xếp bậc lương phù hợp, thay vì mặc nhiên hưởng mức lương khởi điểm.

Đối với người được tiếp nhận vào làm công chức, thời gian công tác hợp pháp trước đó cũng được tính để xếp lương nếu phù hợp với vị trí việc làm mới. Bộ Nội vụ được giao hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các quy định này.

Một nội dung khác cũng được quy định liên quan đến việc xếp lương theo vị trí việc làm khi công chức thay đổi công tác. Theo Nghị định, công chức khi được bố trí sang vị trí việc làm mới sẽ được xếp lương theo ngạch tương ứng của vị trí đó. Thời gian đã hưởng lương ở ngạch tương đương hoặc cao hơn được tính để làm căn cứ xếp lương.

Đối với trường hợp được bổ nhiệm vào vị trí có ngạch chuyên môn cao hơn, việc xếp lương căn cứ vào hệ số lương và phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng để bảo đảm quyền lợi của công chức. Nếu hệ số lương hiện hưởng cao hơn bậc cuối cùng của ngạch mới thì được bảo lưu phần chênh lệch.

Trường hợp chuyển sang vị trí có ngạch cùng thứ bậc chuyên môn, công chức được xếp ngang bậc hoặc xếp vào hệ số lương gần nhất cao hơn tùy từng trường hợp. Nếu chuyển sang vị trí có ngạch thấp hơn do không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hoặc theo nguyện vọng cá nhân được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận thì việc xếp lương cũng được thực hiện theo nguyên tắc bảo đảm quyền lợi theo quy định.

Bên cạnh các quy định về tuyển dụng và tiền lương, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Theo đó, người được bổ nhiệm phải đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chung theo quy định của Đảng, pháp luật và tiêu chuẩn cụ thể của chức vụ được bổ nhiệm; có trong quy hoạch hoặc thuộc trường hợp đặc biệt do cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Nghị định quy định người được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn phải có thời gian giữ chức vụ liền kề ít nhất 12 tháng. Trong một số trường hợp đặc biệt, cấp có thẩm quyền có thể xem xét quyết định trên cơ sở đánh giá toàn diện về thành tích, kết quả công tác và yêu cầu thực tiễn.

Ngoài ra, người được xem xét bổ nhiệm phải có hồ sơ, lý lịch rõ ràng; kê khai tài sản, thu nhập đầy đủ; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong ba năm gần nhất; có kinh nghiệm quản lý, điều hành và thành tích phù hợp với vị trí dự kiến đảm nhiệm.

Nghị định cũng quy định chặt chẽ về điều kiện tuổi bổ nhiệm, sức khỏe cũng như các trường hợp chưa được xem xét bổ nhiệm, gồm người đang trong thời gian xử lý hoặc thi hành kỷ luật, đang bị kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, bị tạm đình chỉ công tác, bị khởi tố, điều tra, truy tố hoặc xét xử.

Nghị định 300/2026/NĐ-CP này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2026.