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Ngày mai, miền Bắc sẽ có mưa rất to, nhiệt độ giảm

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Theo dự báo, từ hôm nay đến ngày 25/7, Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to (mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng).

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (23/7), khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Mưa lớn tại khu vực này sẽ tiếp diễn trong thời gian từ đêm nay đến đêm 25/7, nhiệt độ giảm khoảng 3 độ so với hôm nay.

Ngày mai, miền Bắc sẽ có mưa rất to, nhiệt độ giảm - Ảnh 1.

Đêm nay, Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện mưa to đến rất to (Ảnh: Lao động).

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 23 và ngày 24/7

Thời tiết Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to.Nhiệt độ từ 25-31 độ, giảm 3 độ so với hôm nay.

Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 21-31 độ.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Nhiệt độ từ 23-31 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, riêng Thanh Hóa có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ tối có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ từ 25-35 độ.

Cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ từ 20-30 độ.

Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.Nhiệt độ từ 24-32 độ.

Theo Duy Anh

Đời sống pháp luật

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