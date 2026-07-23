Leo núi Phú Sĩ vẫn thấy shipper giao đồ ăn: Dịch vụ 'ship lên đỉnh' ở Nhật, tiền công từng cao gấp 10 lần giá chiếc pizza?

Nếu đang leo núi mà gặp một shipper thì hãy xem đó là bình thường.

Bức ảnh khiến không ít cư dân mạng bất ngờ bởi hình ảnh người mặc đồng phục chuỗi sushi nổi tiếng Sushiro đang cõng thùng giao hàng, men theo những con dốc đá trên núi Phú Sĩ. Nhiều bình luận hài hước cho rằng nếu đây là một đơn giao hàng thật thì "tiền ship chắc còn đắt hơn tiền sushi".

Anh ta giao sushi lên tận đỉnh núi.

Từng xuất hiện câu chuyện giao pizza lên đỉnh Phú Sĩ với phí ship 40.000 yên

Năm 2022, nhiều trang tin tại Nhật Bản và quốc tế từng chia sẻ hình ảnh một người mặc đồng phục Domino's Pizza mang theo thùng giữ nhiệt leo lên đỉnh núi Phú Sĩ. Theo thông tin được lan truyền thời điểm đó, chiếc pizza có giá khoảng 4.000 yên nhưng phí giao hàng lên tới 40.000 yên, cao gấp khoảng 10 lần giá món ăn.

Pizza cũng chỉ là chuyện nhỏ.

Do người giao hàng phải mất khoảng 6-7 giờ để leo núi, nhiều người cho rằng mức phí này phản ánh công sức, thời gian và điều kiện khắc nghiệt của hành trình.

Câu chuyện sau đó được nhiều báo và mạng xã hội dẫn lại như một ví dụ về những dịch vụ giao hàng đặc biệt tại Nhật Bản.

Hình ảnh "shipper Sushiro" có thể chỉ là màn cosplay

Tuy nhiên, theo trang Fitz (Hong Kong), người xuất hiện trong các bức ảnh mặc đồng phục Domino's, Sushiro, McDonald's hay một số thương hiệu khác trên núi Phú Sĩ nhiều khả năng đều là một người đam mê leo núi tên Umanami Taishi.

Đây cũng có thể là một người đam mê leo núi tên Umanami Taishi.

Bài viết cho biết anh là nhân viên văn phòng nhưng có sở thích hóa thân thành shipper của nhiều thương hiệu khác nhau mỗi khi chinh phục núi Phú Sĩ. Chỉ trong một tháng của mùa leo núi năm 2024, anh được cho là đã leo lên đỉnh Phú Sĩ 5 lần, mỗi lần lại sử dụng một bộ đồng phục khác nhau.

Theo Fitz, bên trong chiếc balo giữ nhiệt không phải đồ ăn mà chủ yếu là vật dụng phục vụ cho chuyến leo núi. Mục đích của việc hóa trang là tạo nên những bức ảnh thú vị và mang lại tiếng cười cho những người cùng chinh phục ngọn núi nổi tiếng này.

Nhiều hình ảnh lan truyền trước đó.

Nếu thông tin này là chính xác, bức ảnh Sushiro đang lan truyền trên mạng xã hội không phải bằng chứng cho thấy có một đơn giao sushi thật lên đỉnh Phú Sĩ.

Chưa có cơ sở để khẳng định đây là dịch vụ giao sushi lên đỉnh núi

Đến nay, chưa có thông tin chính thức từ Sushiro hay các nền tảng giao đồ ăn tại Nhật Bản xác nhận họ cung cấp dịch vụ giao sushi lên đỉnh Phú Sĩ như một hoạt động thương mại thông thường.

Lên đỉnh núi rồi mà muốn ăn pizza cũng đừng ngần ngại quá.

Trong khi đó, những câu chuyện về giao pizza hay các màn hóa thân thành shipper vẫn tiếp tục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, khiến không ít người nhầm lẫn giữa dịch vụ giao hàng đặc biệt và các nội dung mang tính dàn dựng hoặc giải trí.

Vì vậy, với bức ảnh "shipper Sushiro" đang gây chú ý, hiện chỉ có thể khẳng định rằng hình ảnh này đã thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. Còn việc đây là một đơn giao hàng thực tế hay chỉ là màn cosplay của một người yêu thích leo núi vẫn chưa có đủ căn cứ để kết luận chắc chắn.

Nguồn: Fitz, TripZilla