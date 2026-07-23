VNeID vừa có thêm tính năng mới, hướng dẫn chi tiết cách sử dụng cho người dân cả nước

Mới đây, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) vừa bổ sung tính năng tra cứu thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNeID, tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin thuận tiện hơn.

Theo C06, tính năng mới sẽ là kênh tra cứu chính thống, tập trung, hỗ trợ người dân và thân nhân liệt sĩ tìm kiếm thông tin, thực hiện nhận liệt sĩ, đồng thời góp phần xác minh dữ liệu, kết nối thân nhân với phần mộ liệt sĩ và phục vụ công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Để sử dụng tính năng này, người dùng cần đăng nhập tài khoản VNeID mức độ 2, chọn mục Dịch vụ khác, tiếp tục nhấn Kết nối thân nhân liệt sĩ, sau đó nhập các thông tin theo yêu cầu của hệ thống để thực hiện tra cứu.

Hiện Bộ Công an đang phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương đẩy mạnh công tác giám định mẫu sinh phẩm từ hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Đồng thời, các đơn vị cũng tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu nhằm phục vụ việc so sánh, đối khớp để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

VNeID (Vietnam Electronic Identification) là ứng dụng định danh điện tử do Bộ Công an phát triển và chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022. Ứng dụng được xây dựng với mục tiêu từng bước thay thế nhiều loại giấy tờ truyền thống trong các giao dịch điện tử, đồng thời tạo nền tảng để người dân sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Đến nay, VNeID đã tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân như thẻ căn cước, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội cùng nhiều thông tin khác. Người dân có thể sử dụng các giấy tờ điện tử này ngay trên ứng dụng khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc các giao dịch theo quy định.

Hướng dẫn tra cứu và kết nối thân nhân liệt sĩ trên VNeID

Dưới đây là hướng dẫn các bước tra cứu thân nhân liệt sĩ trên ứng dụng VNeID.

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeID.

Tại giao diện trang chủ, chọn Ví giấy tờ, tiếp tục vào Dịch vụ khác rồi nhấn Kết nối thân nhân liệt sĩ để sử dụng tính năng.

Bước 2: Trong giao diện chức năng, chọn mục Danh sách liệt sĩ.

Bước 3: Nhập các thông tin theo yêu cầu để tìm kiếm thông tin liệt sĩ, sau đó nhấn Tìm kiếm.

Khi kết quả hiển thị, người dùng chọn Xem chi tiết để xem đầy đủ thông tin của liệt sĩ.

Trường hợp cần nhập lại dữ liệu, có thể nhấn Làm mới để xóa toàn bộ thông tin vừa khai báo.

Bước 4: Sau khi kiểm tra lại thông tin hiển thị, người dùng nhấn Nhận thân nhân để tiếp tục thực hiện thủ tục.

Bước 5: Nhập các thông tin theo yêu cầu, gồm số điện thoại liên hệ và chụp ảnh tài liệu chứng minh.

Sau đó nhấn Xác nhận. Nếu hồ sơ được gửi thành công, hệ thống sẽ hiển thị thông báo xác nhận.

Sau khi hoàn tất, người dùng có thể chọn Tiếp tục tra cứu để tìm kiếm thông tin liệt sĩ khác hoặc nhấn Trang chủ để quay về giao diện chính của tài khoản định danh điện tử.

Cách xem danh sách đã nhận thân nhân

Để tra cứu các yêu cầu đã gửi, tại giao diện Kết nối thân nhân liệt sĩ, người dùng chọn mục Danh sách đã nhận thân nhân.

Tiếp theo, nhấn vào từng bản ghi để xem chi tiết yêu cầu đã đăng ký.

Tại đây, người dùng có thể chọn Xem ngay để xem đầy đủ thông tin của liệt sĩ tương ứng.

(Theo Báo Điện tử Chính phủ)