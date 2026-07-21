Ông bà dặn: Trong nhà có 4 thứ này, rắn chẳng dám bén mảng bò vào

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, hầu hết phương pháp dân gian chưa có bằng chứng khoa học xác nhận hiệu quả tuyệt đối, mà chỉ là kinh nghiệm truyền miệng, nên cân nhắc khi sử dụng.

Có các loại cây mang mùi đặc trưng

Dựa trên kinh nghiệm dân gian truyền miệng, nhiều gia đình vẫn lựa chọn trồng một số loại cây có mùi mạnh với kỳ vọng khiến rắn tránh xa.

Nguyên lý của phương pháp này là tạo môi trường kém hấp dẫn đối với rắn. Nhiều người cho rằng loài bò sát này khá nhạy cảm với các mùi hương nồng nên sẽ có xu hướng di chuyển sang khu vực khác.

Một số loại cây thường được nhắc đến gồm:

Cây nén (hành tăm): Thuộc họ hành, phần củ và lá chứa tinh dầu có mùi cay, hăng đặc trưng. Theo kinh nghiệm dân gian, mùi hương này có thể khiến rắn ngại tiếp cận khu vực trồng cây.

Lan tỏi: Là cây dây leo có hoa màu tím, lá tỏa mùi tỏi khá nồng khi bị vò hoặc dập. Chính mùi đặc trưng này khiến nhiều người tin rằng lan tỏi có khả năng hỗ trợ xua đuổi rắn.

Sắn dây: Phần nhựa của cây có mùi khá hăng và được cho là khiến rắn tránh xa.

Sả: Đây cũng là loại cây được nhiều gia đình trồng quanh nhà nhờ mùi tinh dầu mạnh, đồng thời giúp hạn chế một số côn trùng.

Dù vậy, các chuyên gia lưu ý rằng việc trồng những loại cây trên chỉ nên xem là biện pháp hỗ trợ, không thể thay thế các giải pháp phòng tránh rắn xâm nhập.

Lá nén, hành, tỏi

Theo kinh nghiệm dân gian, rắn khá nhạy cảm với những mùi hương nồng. Vì vậy, các loại cây thuộc họ hành như nén (hành tăm), hành và tỏi thường được nhiều gia đình sử dụng với hy vọng hạn chế rắn xuất hiện quanh nhà.

Những loại này chứa các hợp chất lưu huỳnh tạo nên mùi hăng đặc trưng. Nhiều người cho rằng mùi hương này có thể khiến rắn không muốn tiến lại gần, đặc biệt tại các khu vực như cửa sau, rãnh thoát nước, góc sân hay lối đi quanh vườn… là những nơi rắn có thể bò qua.

Ngoài ý nghĩa thực tế, trong quan niệm phong thủy, hành và tỏi còn được xem là những loại cây mang khả năng xua đuổi tà khí, góp phần tạo cảm giác an tâm và cân bằng năng lượng cho không gian sống.

Tinh dầu sả, bạc hà

Bên cạnh các loại cây gia vị, nhiều người cũng lựa chọn tinh dầu sả chanh hoặc bạc hà để tạo mùi hương trong nhà. Theo kinh nghiệm dân gian, đây là những mùi hương mà rắn và một số côn trùng không ưa, dù hiện chưa có nghiên cứu khoa học khẳng định hiệu quả xua đuổi trong mọi trường hợp.

Bạn có thể khuếch tán tinh dầu trong phòng hoặc pha loãng để lau sàn, đặc biệt tại các vị trí như cửa ra vào, cửa sổ, chân tường hay những khu vực có nhiều cây cối. Cách làm này không chỉ giúp không gian thơm mát mà còn hỗ trợ hạn chế một số loại côn trùng.

Ngoài tinh dầu, nhiều gia đình còn áp dụng mẹo ngâm sả đập dập cùng vỏ cam hoặc chanh trong giấm, sau đó cho vào bình xịt để phun quanh nhà. Đây là giải pháp đơn giản, tiết kiệm và thường được sử dụng như một biện pháp hỗ trợ trong việc giữ môi trường sống sạch sẽ, hạn chế rắn và côn trùng tìm đến.

Giữ nhà cửa thông thoáng để hạn chế rắn trú ẩn

Theo các chuyên gia, biện pháp hiệu quả và an toàn nhất để giảm nguy cơ rắn xuất hiện là loại bỏ môi trường sống phù hợp của chúng.

Rắn thường ẩn nấp ở những nơi tối, ẩm và ít bị quấy rầy như gầm giường, gầm tủ, bụi cây rậm, đống vật liệu, khu vực quanh bể nước, máy giặt hoặc cống thoát nước.

Vì vậy, nên thường xuyên dọn dẹp nhà cửa, phát quang cỏ dại, loại bỏ các đống gạch đá, củi hoặc rác tồn đọng quanh sân vườn. Đồng thời, cần kiểm tra định kỳ các góc khuất trong nhà để kịp thời phát hiện nếu rắn xâm nhập.

Việc giữ môi trường sống sạch sẽ, thông thoáng không chỉ hạn chế nơi trú ẩn của rắn mà còn giúp giảm sự xuất hiện của chuột và các loài động vật nhỏ là nguồn thức ăn thu hút rắn tìm đến khu dân cư.

(Tổng hợp)