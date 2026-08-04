Nên gửi tiết kiệm 6 tháng hay 12 tháng?

Trước khi chọn 6 hay 12 tháng, hãy trả lời câu hỏi này

Nếu từng tìm hiểu về gửi tiết kiệm, bạn sẽ nhận ra một điều: cùng một ngân hàng, kỳ hạn càng dài thường có mức lãi suất cao hơn. Chính vì vậy, không ít người mặc định rằng gửi 12 tháng luôn là lựa chọn "có lợi" hơn gửi 6 tháng.

Thực tế, lãi suất chỉ là một trong nhiều yếu tố cần cân nhắc. Một khoản tiết kiệm hiệu quả trước hết phải phù hợp với kế hoạch sử dụng tiền của chính người gửi. Bởi nếu chọn kỳ hạn quá dài nhưng lại phải tất toán trước hạn vì phát sinh nhu cầu tài chính, khoản lãi nhận được có thể thấp hơn nhiều so với dự tính.

Điều đầu tiên nên nghĩ đến là: Bao giờ bạn sẽ cần dùng khoản tiền này?

Đây có lẽ là câu hỏi quan trọng nhất trước khi mở sổ tiết kiệm. Nếu khoản tiền được dành cho một mục tiêu đã có thời điểm rõ ràng, chẳng hạn đóng học phí cho con sau vài tháng, thanh toán tiền mua xe hoặc chuẩn bị chi phí sửa nhà vào cuối năm, việc lựa chọn kỳ hạn nên bám sát mốc thời gian đó.

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Ngược lại, nếu đây là khoản tiền nhàn rỗi chưa có kế hoạch sử dụng trong tương lai gần, người gửi có thể cân nhắc những kỳ hạn dài hơn để khoản tiền có thêm thời gian sinh lời. Nói cách khác, kỳ hạn gửi tiết kiệm nên được quyết định bởi thời điểm cần dùng tiền, thay vì chỉ bởi mức lãi suất cao hơn vài phần trăm.

Tính linh hoạt cũng đáng cân nhắc không kém

Trong thực tế, không phải kế hoạch tài chính nào cũng diễn ra đúng như dự tính. Có những khoản chi phát sinh bất ngờ như sửa xe, chi phí y tế, thay đổi công việc hay những cơ hội đầu tư mới khiến người gửi cần sử dụng tiền sớm hơn dự kiến.

Nếu toàn bộ số tiền đều được gửi vào một kỳ hạn dài, việc phải tất toán trước hạn có thể khiến khoản tiết kiệm không đạt được hiệu quả như mong muốn. Đó cũng là lý do nhiều người lựa chọn chia khoản tiền thành nhiều sổ tiết kiệm với các kỳ hạn khác nhau. Cách làm này giúp họ vừa có một phần tiền được hưởng lãi suất theo kỳ hạn dài, vừa giữ được sự linh hoạt nếu cần rút tiền cho những nhu cầu phát sinh.

Lãi suất quan trọng, nhưng nên nhìn trong cả kế hoạch tài chính

Khi chọn kỳ hạn gửi tiết kiệm, lãi suất luôn là yếu tố đáng quan tâm, nhưng không phải là yếu tố duy nhất. Một kỳ hạn phù hợp là kỳ hạn giúp khoản tiền có thời gian sinh lời mà vẫn đáp ứng được nhu cầu sử dụng khi cần. Điều đó đòi hỏi người gửi phải nhìn rộng hơn một vài con số trên bảng lãi suất.

Trước khi quyết định gửi 6 tháng hay 12 tháng, hãy thử trả lời ba câu hỏi đơn giản:

- Khoản tiền này có chắc chắn chưa cần dùng trong vòng một năm không?

- Nếu có việc phát sinh, mình còn nguồn tiền dự phòng khác không?

- Mục tiêu của khoản tiết kiệm này là ngắn hạn hay dài hạn?

Khi đã có câu trả lời, việc lựa chọn kỳ hạn thường sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Gửi tiết kiệm không đơn thuần là chọn kỳ hạn có lãi suất cao nhất, mà là chọn kỳ hạn phù hợp với kế hoạch tài chính của bản thân. Khi khoản tiền được sắp xếp đúng với mục tiêu sử dụng và nhu cầu trong tương lai, người gửi vừa có thể tối ưu khả năng sinh lời, vừa hạn chế phải thay đổi kế hoạch giữa chừng vì những khoản chi ngoài dự kiến.