Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

90% người mặc quần jeans không biết công dụng của miếng da sau cạp quần

26-11-2025 - 17:09 PM | Sống

90% người mặc quần jeans không biết công dụng của miếng da sau cạp quần

Nhìn vào miếng da nhỏ sau cạp quần jeans, ít ai nghĩ rằng nó là di sản hơn 140 năm của ngành công nghiệp may mặc. Từ công cụ chống hàng nhái thời kỳ đầu, jacron đã trở thành chi tiết thẩm mỹ, dấu hiệu nhận diện và là phần không thể thiếu của thời trang jeans.

Nếu bạn từng cầm một chiếc quần jeans trên tay và vô thức lật ra mặt sau của cạp quần, hẳn sẽ thấy một miếng da nhỏ được khâu chắc chắn ở đó. Chi tiết ấy đã quá quen thuộc đến mức nhiều người không để ý nó xuất hiện từ bao giờ và để làm gì. Tuy nhiên, đằng sau miếng da tưởng chừng bình thường ấy lại là cả một câu chuyện dài về lịch sử, thương hiệu và sự hình thành của một biểu tượng thời trang.

Nguồn gốc hơn 140 năm từ chiếc quần lao động

Miếng da sau cạp quần jeans còn được gọi là jacron. Nó xuất hiện vào cuối thế kỷ XIX khi Levi’s bắt đầu sản xuất quần từ chất liệu denim dành cho thợ mỏ, công nhân và những người lao động nặng. Khi đó, thị trường xuất hiện ngày càng nhiều sản phẩm nhái, kém chất lượng, khiến người mua khó phân biệt đâu là quần thật.

90% người mặc quần jeans không biết công dụng của miếng da sau cạp quần- Ảnh 1.

Vì vậy, Levi’s quyết định gắn lên cạp quần một miếng da thật, in rõ logo và thông tin của hãng. Nhãn da vừa bền, khó bong tróc, vừa khó làm giả giúp người tiêu dùng dễ dàng nhận diện hàng chính hãng. Biểu tượng hai con ngựa kéo căng chiếc quần – tới nay vẫn còn xuất hiện trên nhiều mẫu Levi’s – chính là minh chứng cho thời kỳ cạnh tranh khốc liệt đó.

Từ sáng kiến của Levi’s, jacron nhanh chóng được các hãng sản xuất jeans khác áp dụng và dần trở thành một phần không thể thiếu của những chiếc quần denim hiện đại.

Không chỉ để nhận diện thương hiệu

Ban đầu, miếng da chỉ đơn thuần là dấu hiệu xác thực sản phẩm. Nhưng theo thời gian, jacron còn thể hiện nhiều giá trị khác.

Thứ nhất, đây là vị trí thuận tiện để in thông tin: logo thương hiệu, dòng sản phẩm, kích cỡ. Người dùng chỉ cần nhìn vào phía sau cạp quần là biết ngay chiếc jeans thuộc hãng nào mà không cần xem tem bên trong.

Thứ hai, nó tạo nên sự khác biệt. Cùng là quần jeans nhưng mỗi thương hiệu lại thiết kế jacron theo phong cách riêng: màu sắc, kích cỡ, chất liệu da hoặc da nhân tạo… Điều này biến miếng da nhỏ thành dấu hiệu nhận diện mạnh mẽ, thậm chí giúp thương hiệu thể hiện cá tính và câu chuyện họ muốn truyền tải.

90% người mặc quần jeans không biết công dụng của miếng da sau cạp quần- Ảnh 2.

Thứ ba, jacron trên cạp quần jeans không chỉ gắn liền với chất lượng mà còn là một biểu tượng của xu hướng thời trang cổ điển. Ngày nay, vai trò của jacron không còn mang tính phân biệt hàng thật – hàng nhái nhiều như trước. Trong thời đại sản xuất công nghiệp, tem in và mã QR dán trong quần mới là công cụ xác thực phổ biến. Thế nhưng, jacron vẫn tồn tại như một phần của “bản sắc denim”.

Nhiều nhà thiết kế cho rằng một chiếc jeans thiếu jacron sẽ đánh mất đi sự hoàn chỉnh về hình thức. Miếng da tạo điểm nhấn ở phần sau lưng, khiến chiếc quần trông cá tính, mạnh mẽ và có chiều sâu hơn. Thậm chí, với một số tín đồ thời trang, jacron còn đại diện cho “đẳng cấp” – dấu hiệu ngầm cho thấy chiếc quần thuộc thương hiệu uy tín.

Đó là lý do dù thay đổi qua nhiều thập kỷ – từ chất liệu da thật đến da tổng hợp thân thiện môi trường – jacron vẫn được giữ lại như một biểu tượng truyền thống của ngành denim.

Có thể nói, quần jeans đã thay đổi rất nhiều: màu sắc đa dạng, form dáng phong phú, kỹ thuật wash tinh xảo. Nhưng miếng da phía sau lưng vẫn ở đó, như một lời nhắc nhở về nguồn gốc của chiếc quần từng gắn liền với giới lao động, nay đã trở thành biểu tượng thời trang toàn cầu.

(Tổng hợp)

Cô gái đem chiếc vòng ngọc đeo suốt 10 năm đi thẩm định, chuyên gia ra giá 2,2 tỷ đồng nhưng phán 1 câu: “Cô đúng là gan lớn thật đấy!”

Ánh Lê

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người Nhật sống thọ: Mỗi bữa ăn họ đều ăn những món này - không món nào đắt tiền cả!

Người Nhật sống thọ: Mỗi bữa ăn họ đều ăn những món này - không món nào đắt tiền cả! Nổi bật

Nếu bạn muốn sống đàng hoàng sau 60 tuổi, TUYỆT ĐỐI đừng đồng ý với 3 YÊU CẦU này của con cái

Nếu bạn muốn sống đàng hoàng sau 60 tuổi, TUYỆT ĐỐI đừng đồng ý với 3 YÊU CẦU này của con cái Nổi bật

Thêm một loại quả “ngậm nhiều thuốc trừ sâu”, nếu thấy rẻ thì đừng mua

Thêm một loại quả “ngậm nhiều thuốc trừ sâu”, nếu thấy rẻ thì đừng mua

17:05 , 26/11/2025
Gần 200 triệu bị gió thổi bay, cảnh tượng chỉ sau 1 phút khiến chủ sở hữu bật khóc

Gần 200 triệu bị gió thổi bay, cảnh tượng chỉ sau 1 phút khiến chủ sở hữu bật khóc

16:55 , 26/11/2025
'Ông bố sinh viên' 24 tuổi và cú lội ngược dòng trở thành thủ khoa

'Ông bố sinh viên' 24 tuổi và cú lội ngược dòng trở thành thủ khoa

16:10 , 26/11/2025
Loài hoa đẹp kỳ lạ mọc đầy ở Việt Nam: Vườn Quốc gia đưa cảnh báo tuyệt đối không được sờ hay hái

Loài hoa đẹp kỳ lạ mọc đầy ở Việt Nam: Vườn Quốc gia đưa cảnh báo tuyệt đối không được sờ hay hái

15:40 , 26/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên