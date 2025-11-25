Cô gái đem chiếc vòng ngọc đeo suốt 10 năm đi thẩm định, chuyên gia ra giá 2,2 tỷ đồng nhưng phán 1 câu: “Cô đúng là gan lớn thật đấy!”

Người Trung Quốc có câu ngạn ngữ: “Thời thịnh thế trữ đồ cổ, thời loạn thế mua vàng kim”. Ý nói rằng trong thời loạn lạc nên trữ vàng, còn trong thời thái bình thịnh trị, cổ vật mới là tài sản quý giá nhất.

Khi điều kiện kinh tế ngày càng được cải thiện, nhu cầu vật chất của con người dần được đáp ứng, nhu cầu tinh thần vì thế cũng được chú ý nhiều hơn. Cũng vì thế, ngày càng nhiều người đam mê sưu tầm các loại đồ vật, đặc biệt là cổ vật văn hóa. Những món đồ này không chỉ có giá trị thưởng lãm mà còn có giá trị kinh tế cao, vì thế chúng trở thành mục tiêu săn lùng của không ít người.

Đặc biệt, kể từ khi Trung Quốc ban hành Luật Bảo vệ Di sản Văn hóa, xác lập rõ ràng quyền sở hữu tư nhân đối với cổ vật, số người quan tâm đến việc sưu tầm văn vật ngày càng tăng. Xu hướng này cũng thúc đẩy ngành giám định – thẩm định cổ vật phát triển mạnh mẽ.

Ảnh: Sohu

Hiện nay, trên truyền hình Trung Quốc thường xuyên xuất hiện các chương trình giám định cổ vật. Nhiều người muốn biết món đồ mình sở hữu có giá trị hay không nên mang đến để các chuyên gia thẩm định. Trường hợp dưới đây là một ví dụ.

Trong một tập phát sóng của chương trình này , một người phụ nữ xuất hiện cùng chiếc ngọc thiền (ve sầu phong thủy). Người này cho biết cô đã đeo nó suốt 10 năm. Ngày trước, gia đình cô làm ăn kinh doanh, điều kiện kinh tế khá giả nên thường mua một số món đồ cổ. Chiếc ngọc thiền này là một trong số đó. Vì thấy nó được chế tác tinh xảo, rất hút mắt nên cô luôn mang bên mình.

Tuy nhiên sau 10 năm, công việc kinh doanh của gia đình cô dần sa sút. Vì đang cần một khoản tiền gấp, cô quyết định mang ngọc thiền đi giám định, vừa để xác định thật – giả, vừa hy vọng có thể bán nó để giải quyết khó khăn tài chính trước mắt.

Khi các chuyên gia xem xét kỹ món đồ, họ nghiêm túc hỏi cô có biết lai lịch của nó hay không. Người phụ nữ nghe vậy thì bối rối, nói rằng mình hoàn toàn không rõ.

Ảnh: Sohu

Chuyên gia nghe vậy liền phán “Cô đúng là gan lớn thật đấy!” rồi giải thích. Hóa ra, chiếc ngọc thiền này vốn là đồ tùy táng trong mộ cổ. Theo đó, người xưa thường đặt nhiều báu vật trong phần mộ, nhưng ngọc thiền lại đặc biệt hơn: nó thường được đặt trong miệng người đã khuất. Thứ đồ này không phải ai cũng dùng và chủ yếu thuộc về tầng lớp quý tộc.

Nghe đến đây, người phụ nữ vô cùng hoang mang. Cô đã đeo món đồ này suốt 10 năm mà không biết nó từng là vật tùy táng. Tuy nhiên, chuyên gia cũng giải thích thêm rằng ngọc thiền không mang nghĩa xui xẻo. Trong văn hóa cổ đại, nó tượng trưng cho sự trường thọ và có gia đình thậm chí còn coi nó là báu vật truyền đời.

Dẫu vậy, người phụ nữ này vẫn tỏ ra bất an. Cô cho biết chỉ cần nghĩ đến việc đeo món đồ từng được đặt trong miệng người chết, cô lại cảm thấy rùng mình.

Ở phần định giá, sau khi xem xét kỹ lưỡng, chuyên gia nhận định chiếc ngọc thiền này có thể xuất xứ từ thời Hán. Nó được chế tác tinh mỹ, bảo quản rất tốt và có giá khoảng 600.000 NDT (hơn 2,2 tỷ đồng). Con số này phần nào giúp người phụ nữ trấn tĩnh, bởi giá trị của nó còn đủ để giúp cô tháo gỡ khó khăn tài chính trước mắt.

(Theo Sohu)