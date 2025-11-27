90% người mặc quần jeans không biết công dụng của chiếc túi nhỏ xíu ở bên hông

Có bao giờ bạn để ý rằng hầu như chiếc quần jeans nào cũng có một chiếc túi cực nhỏ nằm bên hông và thường ở phía trên túi lớn bên trước. Đây là một chi tiết quen thuộc nhưng rất nhiều người không rõ lý do tại sao nó tồn tại? Thực chất, chiếc túi nhỏ ấy được thiết kế nhằm một mục đích rất thiết thực.

Bí mật về chiếc túi nhỏ ở quần jeans

Chiếc túi nhỏ này thường được gọi là “watch pocket” hoặc “fob pocket”. Nguồn gốc của nó bắt đầu từ cuối thế kỷ 19, khi Levi’s (Levi Strauss & Co.) cùng với thợ may Jacob Davis thiết kế những chiếc quần bò đầu tiên.

Thời điểm đó, đồng hồ đeo tay chưa phổ biến, người ta chủ yếu dùng đồng hồ quả quýt gắn dây xích. Loại đồng hồ này cần một nơi an toàn để cất giữ khi làm việc. Do đó, một túi nhỏ, khít và chắc chắn được thêm vào bên túi trước quần jeans để bảo vệ đồng hồ khỏi bị va đập, xây xước khi người mặc làm việc nặng, leo cao hay cưỡi ngựa.

Khi đồng hồ đeo tay bắt đầu phổ biến vào đầu thế kỷ 20, nhu cầu dùng túi để đựng đồng hồ quả quýt giảm dần nhưng chiếc túi nhỏ trên quần jeans vẫn không bị lược bỏ. Trái lại, các hãng khác sau đó cũng làm theo và dần dần nó dần trở thành một phần nhận diện thiết kế đặc trưng của jeans, gắn liền với phong cách, lịch sử và tính thực dụng của quần bò.

Ngày nay, nhiều người tận dụng nó để cất các món nhỏ như tiền xu, chìa khóa, thẻ, vé xe, kẹo, hay vật dụng nhỏ gọn khác mà không muốn nhét vào túi lớn tránh cộm cấn.

Thậm chí, với những người thích phong cách vintage hoặc đơn giản muốn giữ lại “hơi thở lịch sử” của jeans, túi nhỏ giống như một dấu ấn truyền thống, nhắc nhớ nguồn gốc của trang phục.

Lưu ý khi sử dụng túi nhỏ của quần jeans

Nếu bạn muốn tận dụng chiếc túi nhỏ bên hông quần jeans, nhớ chỉ nên cất những vật rất nhỏ, nhẹ như tiền xu, chìa khóa nhỏ, vé, thẻ nhỏ; tránh nhét đồ cồng kềnh, dày vì có thể làm túi phồng, mất dáng quần.

Ngoài ra, nếu yêu thích phong cách cá nhân hóa, bạn có thể dùng túi nhỏ đó như điểm nhấn thời trang bằng cách thêu, đính thêm phụ kiện để tạo dấu ấn riêng dù ban đầu nó là một chi tiết thuần chức năng.

(Tổng hợp)