Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đa phần người giàu có, thành công thường “gặp gỡ” qua 5 loại người này: 2/5 tưởng họa nhưng lại là phúc

25-11-2025 - 19:25 PM | Sống

Đa phần người giàu có, thành công thường “gặp gỡ” qua 5 loại người này: 2/5 tưởng họa nhưng lại là phúc

Dưới đây là 5 kiểu người có thể âm thầm xoay chuyển tương lai của bạn, dù bạn nhận ra hay không.

Thành công của mỗi người không chỉ đến từ trí tuệ, sự kiên trì, quyết đoán hay nỗ lực cá nhân, mà còn phụ thuộc vào những người xung quanh. Họ có thể là điểm tựa, là bàn đạp, là nguồn động viên, thậm chí là những “ngọn gió ngược” buộc bạn phải mạnh mẽ hơn và gặt hái thành quả trong cuộc sống.

1. Cao nhân chỉ lối

Trong mọi lĩnh vực, từ công việc đến đời sống, chúng ta đều cần sự dẫn dắt của người có kinh nghiệm, giống như học sinh cần thầy cô chỉ bảo. Đằng sau mỗi người thành công luôn là một “cao nhân” giúp họ định hướng.

Dù tài giỏi đến đâu, khi đứng trước lựa chọn khó khăn hoặc cám dỗ, con người vẫn dễ đi chệch hướng. Những lúc như vậy, lời khuyên từ người hiểu biết, có tầm nhìn khách quan sẽ giúp ta nhìn nhận vấn đề sáng tỏ hơn. Một người thầy giỏi sẽ tạo nên học trò giỏi. Tương tự, một chuyên gia dẫn đường sẽ giúp bạn giải đáp vướng mắc, lập kế hoạch rõ ràng và đi tới mục tiêu nhanh hơn, suôn sẻ hơn.

2. Quý nhân phù trợ

Từ xưa đến nay, ai làm việc lớn cũng phải trải qua gian nan. Dù bạn có giỏi giang đến nhường nào, khó khăn và trở ngại cũng sẽ xuất hiện để thử thách bạn. Khi đó, những người xuất hiện đúng lúc, giúp bạn khi nguy cấp, chính là “quý nhân”.

Gặp được quý nhân không phải điều dễ dàng, nhưng đó là kết quả của những nhân duyên bạn đã gieo. Trong nhiều trường hợp, chính gia đình là quý nhân lớn nhất. Nếu bạn sinh ra trong gia đình đủ đầy, được hỗ trợ về tài chính và định hướng, cha mẹ chính là những người “phù trợ” đầu tiên của bạn.

Đa phần người giàu có, thành công thường “gặp gỡ” qua 5 loại người này: 2/5 tưởng họa nhưng lại là phúc- Ảnh 1.

3. Người thân là chỗ dựa vững chắc

Người ta thường nói: “Đằng sau người đàn ông thành đạt là bóng dáng người phụ nữ chu toàn.” Nhưng thực tế, chỗ dựa tinh thần của mỗi người không chỉ là bạn đời, mà còn là bố mẹ, con cái hoặc những người đồng hành, chia sẻ và động viên trong mọi giai đoạn khó khăn. Gia đình hòa thuận là nền tảng để bạn an tâm làm việc, để bạn có năng lượng phấn đấu, kiếm tiền và tiến lên.

4. Đối thủ giúp bạn không ngủ quên trên chiến thắng

Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều là có lý do. Nếu đối thủ xuất hiện và đẩy bạn xuống thì hãy lấy đó làm động lực để vươn lên. Chẳng ai thích để bản thân thua kém người khác, nên họ chính là lý do để bạn cố gắng hơn, cũng là lý do giúp bạn không ngủ quên trong chiến thắng của mình. Còn nếu muốn thành công, bạn phải đủ mạnh để trở thành đối thủ khiến người khác nể sợ.

Đa phần người giàu có, thành công thường “gặp gỡ” qua 5 loại người này: 2/5 tưởng họa nhưng lại là phúc- Ảnh 2.

5. Tiểu nhân giúp bạn tỉnh táo

Người thành công thường phải đối mặt với sự ganh ghét, đố kỵ. Tiểu nhân có thể gây cản trở, dùng thủ đoạn để khiến bạn mất cảnh giác. Nhưng chính sự xuất hiện của họ giúp bạn học cách đề phòng và mở rộng khả năng ứng phó với rủi ro.

Nhờ những chiêu trò, sức ép hay sự chèn ép đó, bạn buộc phải bước ra khỏi vùng an toàn, trở nên sắc bén hơn trong công việc và khôn ngoan hơn trong đối nhân xử thế. Có thể nói, nếu không có những bài học đắt giá từ “tiểu nhân”, khó ai có thể trở thành người bản lĩnh và tự tin.

(Theo Sohu)

9 năm đi làm xa gửi về 6,6 tỷ đồng nhưng mẹ khẳng định “không nhận được đồng nào”, tôi về quê phát hiện sự thật cả đời không thể quên

Ánh Lê

Phụ nữ mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bức ảnh gửi qua Zalo có thể khiến nhiều người ngay lập tức mất tiền trong tài khoản ngân hàng

Bức ảnh gửi qua Zalo có thể khiến nhiều người ngay lập tức mất tiền trong tài khoản ngân hàng Nổi bật

Bệnh viện tại Hà Tĩnh làm được điều ngoạn mục

Bệnh viện tại Hà Tĩnh làm được điều ngoạn mục Nổi bật

Ronaldo cưới ở đâu?

Ronaldo cưới ở đâu?

19:23 , 25/11/2025
Tân thạc sĩ bế con nhận bằng, khoảnh khắc em bé mỉm cười gây 'bão' mạng xã hội

Tân thạc sĩ bế con nhận bằng, khoảnh khắc em bé mỉm cười gây 'bão' mạng xã hội

19:20 , 25/11/2025
4 con giáp nhiều tham vọng, trung viên thành công rực rỡ, cuối năm tài lộc ào ào chảy về túi

4 con giáp nhiều tham vọng, trung viên thành công rực rỡ, cuối năm tài lộc ào ào chảy về túi

19:05 , 25/11/2025
Khách Việt bị từ chối bay vì không gặp nhân viên khi thấy dòng chữ này trên vé

Khách Việt bị từ chối bay vì không gặp nhân viên khi thấy dòng chữ này trên vé

18:50 , 25/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên